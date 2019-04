Han blev kendt som hele Danmarks humørspreder, og siden sin død for tre uger siden har Morten Lindbergs lyse sind inspireret lige så meget, som hans bortgang er blevet begrædt.

For de danskere, som ikke kendte ham indgående i forvejen, er det blevet tydeligt, at der var tale om en mand, der aktivt søgte kærligheden og forståelsen frem for egoisme og fremmedhad.

Men det var ikke kun nemt at være Master Fatman. Det afslørede han i et interview med Børsen kort inden sin død. Interviewet bliver bragt i avisen efter godkendelse fra hans efterladte.

I interviewet taler 'Tykmesteren' åbent og ærligt om de negative tanker, som man aldrig kan blive helt fri for.

Troede på reinkarnation

»Jeg er altid glad, men nogle gange er der en sky over mig. Jeg har da haft hjertesorger. Og jeg blev meget ked af det, da min mor og far døde. Og hvis nogen tæt på mig ikke har det godt, bliver jeg ked af det,« siger han i interviewet med Børsen.

Morten Lindberg gik bort 26. marts, bare 53 år gammel. Han døde i sit hjem, og han efterlader sig kone og fem børn. Efter hans død har en kreds af hans mange venner startet en indsamling til de efterladte, for som det er blevet sagt: Den eneste forsikring, han havde, var karma.

I interviewet med Børsen nævner han selv, at han ikke gider bekymre sig om fremtiden - heller ikke økonomisk.

Til gengæld vil han hellere end gerne se frem mod sit næste liv. Lindberg var (blandt andet) buddhist og troede fuldt og fast på reinkarnation, åndens genfødsel.

Morten Lindberg blev bisat fra Helligaandskirken i København lørdag 13. april 2019.

»Mange siger, at vi kun lever en gang. Også Queen og Beatles og Bowie. Men det ved de jo ikke en skid om. Jeg ved, at vi bliver genfødt. Hver gang nogle siger, at det gør vi ikke, siger jeg: 'Just wait and see'«, siger Lindberg til Børsen.

Lørdag 13. april blev Morten Lindbergs ånd så sendt af sted - for denne gang - ved en bisættelse i Helligaandskirken i det indre København. Efterfølgende udviklede dagen sig til en ren kærlighedsfest, hvor mange var mødt op i spraglet tøj efter Lindbergs ønske.

Årsagen til Lindbergs alt for tidlige død er ikke blevet offentliggjort. Men familien har oplyst, at han døde i sit arbejdsværelse tidligt om morgenen.

Han var meget aktiv i sin sidste tid og havde radioprogrammer på både Radio24syv og P8 Jazz. Han skulle desuden have været vært for Blixenprisen 2019. Den rolle overtages nu af tv-værten Ane Cortzen.