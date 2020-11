På beløbet, tak!

Man fristes til at sige, at det er det, som køberne af Maise Njors lejlighed i Charlottenlund har sagt; for succes-forfatterens hjem i liebhaverområdet nord for København er nemlig blevet solgt lige præcis til udbudsprisen.

Det skriver boligmediet Boliga.dk.

Michael Laudrups Tænder-skribentens 90 kvadratmeter store lejlighed kom tilbage på markedet i august efter en lille pause - hjemmet var også til salg sidste år - og denne gang var der altså jackpot på boligheldet.

Udbudsprisen lød denne gang på 3.495.000 kroner - og der gik ikke lang tid, før der faldt et hammerslag på selv samme pris for Njors nu tidligere lejlighed, hvis fire værelser ligger på første sal i en arkitekttegnet lejlighedsejendom fra 1936 tæt på Dyrehaven og Bellevue i Charlottenlund.

Få boliger til salg

Maise Njor er uddannet journalist og udover en lang række bøger på cv’et - som også tæller klummesamlingen Du ser træt ud, skal jeg holde dine bryster fra hendes tid på Eurowoman - skriver hun også for Berlingske.

Men nu skal hun altså også finde tid til at pakke hjemmet ned, inden de nye ejere flytter ind på adressen i det populære boligområde, som Maise Njor har boet i, siden hun købte lejligheden i 2015.

Et boligområde, hvor der ligesom i resten af landet er forsvindende få boliger til salg i øjeblikket. Det viser tal fra Boliga.dk.

I postnummeret Charlottenlund var der i alt 142 villaer, rækkehuse og lejligheder til salg den første november, hvilket er et fald i udbuddet på over 30 procent i forhold til for et år siden ved samme tid, hvor der var 209 boliger for køberne at vælge i mellem.

Se Maise Njors tidligere hjem her