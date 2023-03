Lyt til artiklen

I 75 år har der været en Bruun Rasmussen hos det kendte auktionshus Bruun Rasmussen i København.



Men nu er det slut. Mandag svingede far og datter hammeren for sidste gang. Og det var ikke helt let.



Den 80-årige Jesper Bruun Rasmussen og hans 48-årige datter Alexa Bruun Rasmussen har nemlig valgt at forlade deres livsværk.



Det skete ved en storstilet fejring mandag aften, hvor de to begge gik på scenen og gav den en sidste tur som auktionarius ved en auktion over gamle malerier, hvor der blandt andet var flere med kongelig ophav fra grev Ingolfs samling.

Jesper og Alexa Bruun Rasmussens exit fra familiefirmaet kommer et år efter, at Bruun Rasmussen blev solgt til det britiske auktionshus Bonhams.

Men selvom familien altså allerede sidste år på en måde gav stafetten videre, så var det alligevel vemodigt at stå på podiet og slå sit sidste hammerslag mandag, bedyrer Alexa Bruun Rasmussen.

»Det var en aften med absolut blandende følelser. På den ene måde var det med nostalgi og en lille smule vemod. Men det er også med en professionalisme at stå og svinge hammeren, og den kæmpe opbakning, der var i salen med venner og bekendte og gamle kunder, så bliver man meget, meget rørt og en lille smule overvældet,« fortalte hun efter auktionen til B.T.

»Jeg tror, der går et par dage, før det sådan rigtig går op for en, at det i Bruun Rasmussen-regi var det endelige hammerslag,« tilføjer Alexa Bruun Rasmussen, der er Danmarks eneste kvindelige auktionarius.

Hun ville egentlig være skuespiller, men valgte alligevel at følge i sin fars fodspor. Og ligesom sin far har hun holdt ved.

Jesper Bruun Rasmussen har været auktionarius i over 60 år i auktionshuset, der blev stiftet af hans far, Arne Bruun Rasmussen.

Mandag var også hans sidste aften. Og det vakte også følelser hos datteren.

»For mig er det altid en fornøjelse at se min far og hans humor og lidt muntre bemærkninger, der kommer undervejs. Men det er hårdt at se på medarbejderne med tårer i øjnene, og det er noget med en dyb indånding. Men når man har været her i 60 år og haft jubilæum, så er det, som vores datter Maxima siger, o.k., at morfar takker pænt af,« siger hun.

Dette maleri af Anton Melbye har blandt andet tilhørt kong Frederik VIII (1843-1912) og dronning Lovisa af Danmark (1851-1926) og har tidligere hængt på Amalienborg. Foto: Silla Bakalus Vis mere Dette maleri af Anton Melbye har blandt andet tilhørt kong Frederik VIII (1843-1912) og dronning Lovisa af Danmark (1851-1926) og har tidligere hængt på Amalienborg. Foto: Silla Bakalus

Hun tilføjer dog, at hun ikke ærgrer sig over, at familien har solgt auktionshuset:

»Vi er stolte af, at vi solgte for et par år siden,« siger hun.

Selvom det nu er slut med familieeventyret, så har både far og datter tænkt sig at holde fast i interessen for kunst og auktioner.



Jesper Bruun Rasmussen drømmer om kunstrejser og museumsbesøg, mens Alexa Bruun Rasmussen blandt andet skal svinge hammeren ved en velgørenhedsauktion.

Grev Ingolf og grevinde Sussie. Foto: Ida Marie Odgaard Vis mere Grev Ingolf og grevinde Sussie. Foto: Ida Marie Odgaard

Selvom Bruun Rasmussen gennem årene har haft stor succes, hvilket blandt andet resulterede i et overskud efter skat på 20 millioner kroner i 2020, så har der også været dårlige sager.

En af dem blev belyst i en TV 2-dokumentar i efteråret, hvor familien til den afdøde Substral-konge Hans Smith fortalte, at de følte sig ført bag lyset af Bruun Rasmussen i en forbindelsen med salget af at Andy Warhol-maleri.

B.T. ville blandt andet gerne spørge ind til, hvordan familien forholder sig til den dokumentar, der blev vist i TV 2 i januar, men familien har ikke ønsket at kommentere dokumentaren.