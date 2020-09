Den 49-årige 'Britain's got talent'-dommer Amanda Holden stjal meget opmærksomhed på de sociale medier i weekenden.

Og det var ikke for noget positivt. Folk var nemlig overraskede over den kjole, som hun havde valgt at tage på under talentshowet 'Britain's got talent'. Det skriver det britiske medie Mirror.

Det var under semifinalen af det populære talentshow, at Amanda Holden havde taget en, ifølge nogle, meget udfordrende blå kjole på, som var alt for nedringet.

Flere fans har blandt andet påpeget, at man kunne se hendes brystvorte, og programmet modtog 235 klager, skriver Daily Mail.

Is it me or can you see Amanda’s nipples? #bgt — Helen Wright (@Helenwrites) September 26, 2020

Og noget kunne tyde på, det ikke er nemt at være dommer på det britiske show. Amanda Holden er nemlig ikke den eneste dommer, som har stået for skud for negativ omtale.

Tidligere var det hendes meddommere Ashley Banjo og Alesha Dixon der mærkede vreden fra fansene af programmet.

Det skete på baggrund af deres åbenlyse støtte til Black Lives Matter-bevægelsen, herunder Alesha Dixons valg af at bære en Black Lives Matter-halskæde.

Desuden skabte det også røre i andedammen, da dansegruppen 'Diversity', som er deltager i dette års 'Britain's Got Talent', optrådte med en koreografi, som skildrede scener fra afroamerikanernes George Floyds død i USA.

Det resulterede i, at programmet modtog hele 24.500 klager fra vrede seere.

Amanda Holden gik derefter ud og forsvarede dansegruppen. Det gjorde hun til The Huffington Post:

»Jeg vil sige, at vi ikke må glemme, at det var en forestilling, der afspejlede hele året, ikke kun tragedien i USA med George Floyds død.«

Værten har indtil videre ikke kommenteret på klagerne over hendes kjole.