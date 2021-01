Måske er præsidentembedet ikke det eneste, som Donald Trump må give afkald på i disse dage.

Siden urolighederne ved Kongressen for få uger siden har fans af 'Alene hjemme' i hvert fald givet til kende, at de vil have ham fjernet fra 'Alene hjemme 2'. Nu melder stjernen Macaulay Culkin sig i koret.

Da en bruger på Twitter skrev, at vedkommende ønskede Trump fjernet, svarede Culkin kortfattet:

'Solgt.'

Bravo. — Macaulay Culkin (@IncredibleCulk) January 13, 2021

Og da en anden kreativ Twitter-bruger redigerede Trump ud af det ene klip, hvor han er med i filmen, svarede Culkin lige så kontant:

'Bravo.'

Donald Trump er kun med i juleklassikeren et kort øjeblik. I klippet ankommer Kevin til Plaza Hotel, som dengang var ejet af Donald Trump, og på vej ind gennem lobbyen spørger han Trump om vej til receptionen.

Trump guider ham vej mod receptionen med en afdæmpet stemme og forsvinder efter få sekunder ud af billedet.

Macauley Culkin er i dag 40 år. Foto: MIKE BLAKE Vis mere Macauley Culkin er i dag 40 år. Foto: MIKE BLAKE

Selv om Trumps rolle kan virke ganske ubetydelig, så var han faktisk aldrig ønsket i rulleteksterne.

Filmens instruktør, Chris Columbus, forklarede sidste år, hvordan den nu afgåede præsident brugte afpresning som et middel til at score rollen.

»Han pressede sig ind i filmen som en bølle,« sagde han og forklarede, at Trump kun ville give dem tilladelse til at benytte hotellet, hvis han var med.

Den canadiske tv-station CBC tog allerede affære i 2014, da de købte rettighederne til filmen. Her blev klippet fjernet fra deres udgave, men det var blot for at spare tid, så der var plads til flere reklamer.