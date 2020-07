Mandag tonede kendiskokken Gordon Ramsey frem på skærmen under MasterChef Australien via et videolink, og det var der som sådan ikke noget overraskende ved.

Gordon Ramsay skulle nemlig afsløre hvilke ingredienser, som deltagerne skulle lave mad ud fra, og i den forbindelse åbnede han sit køleskab.

Det skulle vise sig, at mange fans ville sidde tilbage med en undren. Det skriver news.com

Den øverste hylde i køleskabet var nemlig fyldt med vand på flaske fra Evian. Det har fået flere fans til tasterne på blandt andet Twitter, hvor de undrer sig over, hvad alt det vand laver i køleskabet

'Hvorfor har Gordon Ramsay så meget vand på flaske?', 'Hvor meget vand har Gordon Ramsay brug for?' og 'Hvor mange flasker vand har Gordon Ramsay? Tal om panikkøb' lyder nogle af de mange kommentarer.

Svaret på, hvorfor Gordon Ramsay havde så meget vand liggende, melder historien dog ikke noget om.

Vinderen blev i øvrigt Emelia Jackson, der havde lavet en kage, som blandt andet bestod af rabarber og jordær, som altså også var i køleskabet udover de mange vand på flaske.

Emelia Jackson røg derfor videre til semifinalen, som vil blive afgjort på mandag.

MasterChef blev sendt for første gang i 2010, og det er Gordon Ramsey der er manden bag programmet.