Man skal passe på, hvad man siger, når man er på besøg i 'Go' Morgen Danmark'.

Tirsdag var den danske popstjerne Christopher i den røde TV 2-sofa for at reklamere for sin aktuelle single 'Ghost'.

Her syntes værterne Mikkel Kryger og Louise Wolff, at det var sjovt at køre et af hans ældre hits - nummeret 'Bad' - igennem Google Translate for at høre, hvordan den engelske tekst lyder på dansk. Det gav følgende resultat:

'Ved du, min baby er dårlig, ved du, min baby er dårlig'.

Christopher, der altid er fuld af selvironi, grinede og sagde så:

»Det var præcis det budskab, jeg ville have ud. Det handler om min kæreste, der har ret meget morgenkvalme.«

Åh åh. Christopher sagde »morgenkvalme«!

Morgenkvalme forbindes tit med graviditet. Christopher og hustru Cecilie Haugaard blev gift i sommer. De er begge i slutningen af 20'erne. Fansene begynder nu straks at spekulere.

(ARKIV) Danish Music Awards 2019 Christopher og Cecilie Haugaard. (Foto: CHRISTENSEN, KLAUS BO/Scanpix 2020). (Foto: Klaus Bo Christensen/Ritzau Scanpix) Foto: Klaus Bo Christensen Vis mere (ARKIV) Danish Music Awards 2019 Christopher og Cecilie Haugaard. (Foto: CHRISTENSEN, KLAUS BO/Scanpix 2020). (Foto: Klaus Bo Christensen/Ritzau Scanpix) Foto: Klaus Bo Christensen

I kommentarsporet til 'Go' Morgen Danmarks' facebookklip lyder det først fra en Agnete Nordmann Bjerregaard, der 'tagger' veninden Anne Sørensen:

»Fortalte han lige, at han skal være far?«

Anne Sørensen svarer straks tilbage:

»Sådan opfattede jeg det også.«

En Malene Buus Lund, der tilsyneladende følger Christophers gøren og laden tæt, bryder ind i samtalen og afviser straks:

»Nej, for han siger, det handler om hans kæreste og ikke kone. Altså fiktivt. Hun (Cecilie Haugaard, red.) har lige lavet en bungyjump på deres ferie, så tror ikke, hun er gravid.«

Selvom Malene Buus Lund altså afviser teorien, har hun dog ikke opgivet håbet:

»Men mon ikke det kommer snart,« tilføjer hun.

Det stopper dog ikke her.

En anden Christopher-fan ved navn Camilla H. Christensen skriver videre i kommentarfeltet:

»Siger han lige, at hans kæreste har morgenkvalme? Er hun mon gravid og fik lige afsløret det?«

Camilla Pedersen og Randi Møller Andreasen tilføjer i kor:

»Jeg tænkte nøjagtig det samme« - »Ja, det tænkte jeg også.«

En Steph Anne Curtis udbryder ligefrem et 'amen' og tilføjer:

»Tolkede det på samme måde.«

En Mitchel Nava tolker det også på den måde og tilføjer forlegent en emoji med en abe, der holder sig for øjnene.

Men, men, men. Christopher skal IKKE være far i denne omgang.

Hans pladeselskab oplyser til B.T., at det bare var ment som en joke.

»Det, (at Christopher skal være far/at Cecilie Haugaard er gravid, red.) kan vi officielt sige, ikke er sandt,« lyder det i en sms fra Christophers pressekontakt Julie Bekker fra Warner Music.

Christopher-fans må altså vente tålmodigt endnu på en eventuel poparving.