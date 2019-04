Det er ikke alle, der syntes, at Justin Biebers aprilsnar var sjov.

Den 25-årige popstjerne blev sidste år gift med den 22-årige model Hailey Baldwin. Mandag uploadede han så et ultralyd-billede til sin Instagramprofil, der indikerede, at hans kone ventede deres første barn.

Det udløste i første omgang en masse internet-hjerter og lykønskninger. Derefter begyndte kommentarfeltet at spekulere i, om der mon ikke var tale om en aprilsnar.

»Uf, jeg fik faktisk kuldegysninger. Jeg var lige ved at græde, da jeg opdagede, hvad dag det er,« skrev Kardashian-moderen Kris Jenner.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Justin Bieber (@justinbieber) den 1. Apr, 2019 kl. 1.02 PDT

Hailey Baldwin selv kommenterede helt kort: »Sjovt.«

Justin Bieber fortsatte sin joke og uploaede tre nye billeder, der denne gang viste Hailey Baldwin i en seng med hånden på maven og to læger omkring sig.

»Hvis du troede, det var en aprilsnar,« skrev han på billedet videre drillende.

Til sidst afslørede Justin Bieber med endnu et billede - denne gang et ultralyd-billede, hvor babyen var skiftet ud med en hundehvalp.

Vis dette opslag på Instagram If U thought it was April fools Et opslag delt af Justin Bieber (@justinbieber) den 1. Apr, 2019 kl. 1.24 PDT

»Vent, omg er det en...APRILSNAR,« skrev han til billedet, og så kan det nok være, at en del af hans fans røg op i det røde felt.

»Som en kvinde, der ikke kan få børn, finder jeg det ulækkert og respektløst,« skrev en fan med Instagram-navnet sgsmiles30.

»Graviditet er jo ikke en joke. Der er mange kvinder, som har mistet et barn eller slet ikke kan få dem. Og det synes du er en joke,« skrev en anden fan med Instagram-navnet yaz.canales.

»Du er et forfærdeligt spild af menneske. Jeg håber, du aldrig du kommer til at opleve den smerte, der kommer af at sidde på et badeværelsesgulv og stirre på en negativ graviditetstest igen og igen. Tænk dig om før du uploader dit rige svin,« skriver Instagram-brugeren xokmccaslin.

Vis dette opslag på Instagram Wait omg is that a,,, APRIL FOOLS Et opslag delt af Justin Bieber (@justinbieber) den 1. Apr, 2019 kl. 2.12 PDT

Justin Biebers popkollega Ariana Grande optræder også i kommentarfeltet.

Hun er helt ude af den og skriver blot: »Sksjsj no«.

Justin Bieber har endnu ikke fjernet billederne.

Er det for sent at sige undskyld?