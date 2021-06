»Britney Spears efterlader ikke spor.«

Det budskab er blevet gentaget igen og igen af hendes team, siden den 39-årige sangerinde begyndte at dele kryptiske citater, mystiske billeder og forstyrrende videoer, hvor hun enten drejer rundt om sig selv eller tavst stirrer ind i kameraet.

Men fansene var ikke overbeviste.

For sangerinden, der i 2009 vakte opsigt med sangen 'If You Seek Amy', der lyder som 'F-U-C-K Me', når man siger det højt, er tydeligvis typen, der efterlader spor, mente en gruppe dedikerede fans, som siden er vokset til en verdensomspændende #FreeBritney-bevægelse.

Adskillige Britney-støtter var mødt op foran retsbygningen i Los Angeles for at vise sangerinden deres støtte. Foto: MARIO ANZUONI Vis mere Adskillige Britney-støtter var mødt op foran retsbygningen i Los Angeles for at vise sangerinden deres støtte. Foto: MARIO ANZUONI

Og nu tyder noget på, at de konspiratoriske fans ikke har været helt galt afmarcherede.

I hvert fald indrømmede Britney Spears fredag, at hun har ført sine følgere bag lyset. Løjet for dem. Men i et desperat forsøg på at leve det liv på Instagram, som hun havde håbet, hun kunne få lov at leve i virkeligheden.

»Jeg vil gerne fortælle jer en lille hemmelighed,« indledte hun sit opslag.

»Jeg undskylder for at lade, som om jeg har haft det godt de seneste to år. Jeg gjorde det på grund af min stolthed, og jeg var flov over at dele, hvad der skete med mig,« skrev hun i et langt opslag på Instagram.

»Tro det eller lad være, så har det hjulpet mig at lade, som om jeg faktisk er o.k.«

Men følgerne har aldrig troet på, at popprinsessen var o.k. Nogen vil nok mene, at de har set spøgelser, når de for eksempel med lidt god vilje har kunnet ane et 'call 911' (ring til alarmcentralen, red.) stavet i Britney Spears' øjenvipper. Eller et 'in jail' (i fængsel', red.) i blækket fra hendes tatovering.

Men følgerne er helt sikre på, at Britney Spears har sendt beskeder til dem, som var så kryptiske, at hendes far og resten af teamet ikke kunne opdage dem.

Det er uklart, hvornår det startede. Men siden Britney Spears' far, Jamie Spears, i 2008 blev indsat som hendes værge med ansvar for hendes privatliv og finanser, har fansene ment, at Britney Spears blev holdt indespærret og censureret uden mulighed for et råb om hjælp.

Den mulighed fik hun, en dag en fan skrev på Instagram:

'Hvis du har brug for hjælp, så tag noget gult på i din næste video.'

Kort efter tonede Britney Spears frem på Instagram i en gul top med en buket blomster i favnen og en snak om farver.

»Min blomsterdekoratør overraskede mig ved at lave en buket i alle mulige farver. Jeg blev så glad, at jeg blev nødt til at tage min gule yndlingstop på og dele det.«

Roserne gik siden igen i flere Instagram-opslag, hvor hun brugte dem i et forsøg på at forklare, hvorfor hun havde det samme tøj på i så mange videoer.

'Jeg ved godt, at jeg har haft den samme top på 14 gange, men det er for et projekt, 'Project Rose'. Og du vil se meget mere til 'Project Rose' i fremtiden,' skrev hun – uden at forklare yderligere.

Men følgerne fandt hurtigt ud af, at der fandtes et andet 'Project Rose'. Et socialt projekt i Phoenix, hvor politiet to gange om året går ud i gaderne og 'anholder' sexarbejdere for at føre dem i sikkerhed og redde dem fra deres menneskehandlere.

Og hovsa, var det ikke det, fansene var ude på? At redde Britney Spears fra det fangenskab, hendes far havde sat hende i efter værgemålet?

Jamie Spears fotograferet i 2008. Foto: VALERIE MACON Vis mere Jamie Spears fotograferet i 2008. Foto: VALERIE MACON

Britney Spears har ikke bekræftet referencen. Men under sin høring beskrev hun sig selv som 'sexarbejder'.

»Jeg arbejdede syv dage om ugen, ingen fridage, hvilket kan sammenlignes med sexhandel i Californien. At få nogen til at arbejde mod deres vilje, samtidig med at de tager dine ejendele fra dig,« fortalte hun om den tid, hvor hendes far piskede hende til at spille koncerter i Las Vegas hver dag, mens han angiveligt fratog hende alle personlige friheder.

Og når nu vi taler om høringen, så gik der ikke lang tid fra nyheden om, at Britney Spears endelig ville blive hørt i sagen, til at følgerne fandt referencer til den på Instagram.

'Diamanten. Kommer snart', skrev hun for nylig – det måtte være en reference til, at hun efter høringen forhåbentlig kan få lov at blive gift med sin kæreste, Sam Asghari.

Da hun syv dage inden høringen fortalte, at hun bruger størrelse syv i sko, var det naturligvis også en reference.

Ligesom det var for at gøre opmærksom på 'Framing Britney'-dokumentaren, da hun to timer inden premieren fortalte, at hun elskede at lege med magisk sand og 'gør det to timer hver dag'. I baggrunden stod et timeglas. Uden yderligere forklaring.

Men spørger man fansene, måtte forklaringen være, at Britney Spears faktisk anerkendte filmen, selvom hun på Instagram havde skrevet det modsatte. Fortalt, at hun 'græd i to uger', da den kom ud, fordi hun skammede sig over den.

Dagen efter havde hun fået foretaget en coronatest og fortalte i den forbindelse på Instagram, at hun 'var okay' og 'ikke kunne mærke noget som helst'. Igen, mente fansene, måtte det være et skjult budskab om, at 'Framing Britney' ikke havde fået hende til at græde.

Det måtte derimod være hendes manager for de sociale medier, Cassie Petrey, der havde skrevet teksten.

Cassie Petrey har flere gange udtalt, at hun hjælper Britney Spears med at lægge en Instagram-strategi, som det er tilfældet for mange store stjerner, men at det er sangerinden selv, der tager billederne og forfatter teksterne.

»Hun har det sjovt med at lave opslag og dele billeder, som hun kan lide. Det er det. Der er ingen skjult agenda,« har Cassie Petrey udtalt og understreget, at 'Britney ikke beder om hjælp' eller 'efterlader skjulte budskaber'.

Men fansene var stadig ikke overbeviste.

For hvordan kunne det være andet, når hun den ene dag fortæller om filmen 'Frost', om en dronning, der flygter ud til et slot, fordi hun ikke orker mere, og den anden dag laver et opslag om filmen 'Big Eyes', der med Britney Spears' ord handler om 'en skrøbelig, men skøn og excentrisk kvinde, der har problemer med mænd' og om en mand, der 'elsker berømmelsen og er bedre til at håndtere den, så han tager al hendes ære og siger, det er ham, der gør arbejdet'.

Aha! Som Jamie Spears, der ejer sin datters varemærke og styrer hendes økonomi og berømmelse.

Eksemplerne er utallige. Flere, end vi kan remse op her. Og selvom Britney Spears nu selv har taget bladet fra munden under sin høring, så helmer #FreeBritney-demonstranterne ikke med at finde dybere meninger i hendes selfier, dansevideoer og billeder af kunst og kattekillinger.

Og det kommer de nok til at gøre, til Britney Spears officielt er fri.

Efter den opsigtsvækkende høring konkluderede dommeren, at sangerinden er nødt til at indgive en formel anmodning til retten om at få afsluttet værgemålet, før der kan træffes en endelig beslutning.

Hvorvidt hun vil gøre dette, vil hun nu diskutere med sin advokat.