I weekenden løb Nickelodeons Kid’s Choice Award af stablen. Blandt gæsterne var Simon Cowell, der endte med at tiltrække stor opmærksomhed på de sociale medier.

Da han for nylig – igen – styrtede på sin cykel, dukkede han op til prisuddelingens røde løber med armen i i gips.

Men det var altså ikke skaden, der fik folk til tasterne. Nej, det var derimod 'America's Got Talent'-dommerens – noget forandrede – udseende.

»Hvad fanden er der sket med Simon Cowells ansigt?« skriver en Twitter-bruger i udelukkende versaler.

my dad just said if someone lit a cigarette beside simon cowell he would melt HAHAHAHA pic.twitter.com/23yr99IPtI — tara dillon (@taradillon98) April 10, 2022

»Så venligt af folkene på Madame Tussauds, at de sender Simon Cowells voksfigur afsted på den røde løber,« skriver en anden, mens en tredje grinende konstaterer, at den velkendte dommer ville smelte, hvis man tændte en cigaret nær ham.

Måske er der dog en ganske særlig grund til, at den 62-årige stjerne ikke just var genkendelig for alle til weekendens prisuddeling.

Til den britiske avis, The Sun, har Simon Cowell nemlig for nylig fortalt åbent om, at han har valgt at få fjernet sine filler-injektioner i ansigtet, da det – ifølge ham selv – fik ham til at ligne noget fra en gyserfilm.

»Jeg var nået til et punkt, hvor jeg måske var gået lidt for langt,« fortalte han og afslørede, at han ikke kunne genkende sig selv på billeder fra før indgrebene.