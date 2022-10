Lyt til artiklen

Søndag aften fik Justin Biebers store fanskare sig formentligt noget af en overraskelse.

Fotograf Tyrell Hampton delte nemlig et billede af verdensstjernens hustru, Hailey Bieber, og hans ekskæreste, Selena Gomez.

Kommentarsporet, der tæller knap 20.000 af slagen i skrivende stund, bugner af ekstase.

At billedet vil 'gå over i historien' er der bred enighed om, mens flere også proklamerer, at verdensfreden nu må være indtruffet.

Hailey Bieber og Selena Gomez. Foto: Instagram Vis mere Hailey Bieber og Selena Gomez. Foto: Instagram

I årevis har der nemlig floreret rygter om, at de to skulle have et - mildest talt - anstrengt forhold til hinanden qua deres relation til Justin Bieber.

Rygter, som sangerens fans da også har været med til at puste til, da mange er af den overbevisning, Hailey Bieber saboterede det årelange on/offforhold mellem Selena og Justin.

Forholdet afsluttede de i 2018, hvorefter Justin Bieber kort tid efter giftede sig med Hailey.

Men nu ser det altså ud til, at rygterne om uvenskab kan manes til jorden én gang for alle.