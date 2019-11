Har du ikke noget pænt at sige, så hold din mund.

Det er tilsyneladende Kourtney Kardashians motto, når det kommer til hendes børn.

Den 40-årige tv-personlighed og forretningskvinde fulgte ikke trop, da hendes berømte familie såvel som resten af USA fejrede Halloween med maner.

I stedet valgte familien at koble af på landet - langt fra fest, udklædning og spandevis af slik. Men det var ikke dét, der fik Kourtney Kardashians følgere til at tvivle på hendes evner som mor.

Kourtney Kardashian og søsteren Kim Kardashian. Foto: ANGELA WEISS Vis mere Kourtney Kardashian og søsteren Kim Kardashian. Foto: ANGELA WEISS

Det var til gengæld hendes søns frisure.

Kourtney Kardashian er mor til drengene Reign, 4, og Mason, 9, samt datteren Penelope på 7.

Og mens datteren får ros for sin fine, mørke page, så er Kourtney Kardashians følgere straks mere kritiske over for den yngste drengs lange hår, som når ham til nederst på ryggen.

'Den dreng har brug for en klipning', skriver en følger og sender en bilinkesmiley.

'Hvordan kan det være, hans hår er længere end Ps (Penelopes, red.)??? Og det er meget rodet,' skriver en anden.

'Hun (Kourtney Kardashian, red.) bliver virkelig nødt til at klippe hans hår,' skriver en tredje.

Og det blev altså for meget for drengens mor, som kvitterede med et:

'Og hun bliver virkelig nødt til ikke at bekymre sig om børn, der ikke er hendes egne. Han er en glad dreng.'

Vis dette opslag på Instagram A weekend away. Et opslag delt af Kourtney Kardashian (@kourtneykardash) den 27. Okt, 2019 kl. 11.21 PDT

Kourtney Kardashians spydige svar har i skrivende stund fået 5509 likes.

Den 40-årige Kardashian-søster er ikke den eneste fra familien, der bliver dømt for de valg, hun tager på børnenes vegne.

Tidligere i år blev Kim Kardashian udskammet for at give sin 5-årige datter læbestift på.

Læs mere HER.