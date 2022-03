»I'm not that innocent.«

Sådan lyder en linje i en af Britney Spears' helt store hits, 'Oops! … I Did It Again' fra 2000. Og det kan der være noget om.

Den 40-årige sangerinde har nemlig de seneste dage flittigt delt billeder på sin Instagram fra hende og kærestens ferie, hvor hun slænger sig i vandkanten. Uden en trevl på kroppen. Kun de allermest intime steder er dækket af små diamant-emojis.

Noget, der ikke faldt i helt god jord hos en del af stjernens knap 40 millioner følgere.

'Du behøver ikke gøre det her for at få folk til at elske dig. Du er allerede elsket Britney?' skriver en bruger, mens en anden spørger: 'Hvad er der galt med hende … seriøst?'.

En tredje noterer sig, at de mange letpåklædte billeder virker decideret bizarre, og at 'noget ikke stemmer'.

For andre er nøgenheden på stjernens profil da også blevet for meget for dem.

'Hun er et breakdown fra en Only Fans-konto,' konstaterer en, mens en bruger spørger: 'Er det en pornoside? Du er bedre end det her.'

Heldigvis er der ikke lutter negative folk i kommentarsporet – rigtig mange hylder nemlig Britney Spears for at nyde sin nygenvundne frihed.

I september blev hun nemlig langt om længe fri fra det værgemål, hendes far har haft over hende i intet mindre end 13 år.