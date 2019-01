Skuespilleren Chris Pratt blev kendt som den fjollede og kvabsede Andy Dwyer i tv-serien 'Parks and Recreation', men har senere udviklet sig til en Hollywood-hunk med en svulmende overkrop.

Den viste han blandt andet frem i 'Guardians of the Galaxy' fra 2014.

Og i 2018 skiftede han sin mangeårige hustru Anna Faris ud med Katherine Schwarzenegger - datter til muskelbundtet over dem alle, Arnold Schwarzenegger.

Men Chris Pratt er ikke blevet besat af at pumpe jern. Det beviste han for nylig under en kærestetur i Cabo San Lucas, Mexico, hvor han kunne fremvise en vaskeægte 'dad bod'.

Chris Pratt has got his dad bod back and I'm here for it... pic.twitter.com/dPSUWIXXEh — Matthew Weir (@weyland76) January 4, 2019

Den 'nye' krop går nu sin sejrsgang på Twitter, hvor hans fans er vilde med det nye look, skriver Unilad.

'Chris Pratt og hans 'dad bod' er den absolut bedste start på 2019', tweeter en fan ifølge mediet, mens en anden skriver: 'Chris Pratt og hans 'dad bod' giver mig liv'.

Definitionen på en 'dad bod' eller 'farkrop' er ifølge Wikipedia en maskulin blanding af at være muskuløs og overvægtig, og udtrykket bruges ofte positivt om især midaldrende mænds fysik.

Chris Pratt er i de seneste år blevet en af de mest populære skuespillere i Hollywood, og har hovedroller i blandt andet 'Jurassic World'- og 'Lego Movie'-franchiserne.