Hvordan udtaler du ‘Rihanna’? Det er muligvis ikke, som du tror - det har en del af hendes fans opdaget til deres store overraskelse.

Den 23. maj introducerer stjernen bag hittet ‘Umbrella’ sig selv med navn i en video på Twitter for britiske Vogue, som du kan se længere nede i artiklen.

I videoen, hvor hun promoverer sit eget tøjmærke, siger den 31-årige sangfugl: ‘Hej britiske Vogue, det er Rihanna’ og udtaler det første ‘a’ lyst - altså ligesom vi på dansk ville sige ‘Anna’ og ikke dybt, ligesom man siger ‘Arne’.

På dansk ville de fleste nok sige navnet, som hun selv siger det, men i USA ville udtalen typisk være med et dybt ‘ah’, og det har fået amerikanske fans til at tabe kæben.

En skriver: ‘Så vi har udtalt Rihannas navn forkert hele tiden?’

En anden skriver: ‘Jeg elsker, at vi alle sammen har valgt kollektivt at udtale Rihannas navn forkert.’

Flere har også skrevet, at de godt ved, hvordan man udtaler den Barbados-fødte sangers navn, men at de alligevel udtaler navnet forkert det meste af tiden.

En har endda været så sjov at foreslå, at den fejlagtige udtale var skyld i, at hun nu er flyttet til London, hvor udtalen passer med den måde, hun selv siger det på.

First look at @Rihanna's Fenty collection at her pop-up in Paris: https://t.co/KU0Uqg8Vlt pic.twitter.com/dseHhqadQu — British Vogue (@BritishVogue) May 23, 2019

Rihanna er født Robyn Rihanna Fenty og har det sidste år levet under radaren i London, hvor hun har kunnet nyde at være mere i fred fra medier og fans, end hun har kunnet i USA.

‘Jeg nyder at gå rundt i kvarteret. Når jeg går ture, forsøger jeg at holde det lidt inkognito,’ fortalte hun sidste måned.

Briterne havde dog svært ved at skjule deres begejstring, da de sidste måned lagde to og to sammen og fandt ud af, at den smukke superstjerne var rykket ind i nabolaget.

Det blev opdaget, da hun delte en selfie med en Sainsbury-pose i baggrunden, og så kunne hun ikke skjule det længere.