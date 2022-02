Natten til mandag løb det årlige Super Bowl af stablen.

Traditionen tro var pausen spækket med store stjerner, der optrådte med deres største hits.

I år var rapperen Eminem iblandt de heldige, der fik lov til at optræde ved det episke pauseshow. Her fremførte han sin 20 år gamle hitsang 'Lose Yourself'.

Men det var altså ikke hans musikalitet, der endte med at løbe med opmærksomheden. Nej, det var i stedet rapperens øjenbryn.

Eminem til dette års Super Bowl. Foto: JOHN G. MABANGLO Vis mere Eminem til dette års Super Bowl. Foto: JOHN G. MABANGLO

Flere fans bemærkede nemlig, at Eminems øjenbryn var usandsynligt mørke, da han indtog skærmen – og det tøvede de altså ikke med at kommentere på de sociale medier.

'Eminems øjenbryn er falske!' proklarerede en bruger på Twitter, mens en anden tørt spurgte: 'Hvem har lukket Eminem ud med de øjenbryn?'

Nogen undrede sig over, om de markante bryn måske var tegnet på, mens andre mente, at brynene så ud som parykker over den 49-årige rappers øjenparti.

Nogen beklagede sig endda over, at de ikke var i stand til at nyde de andre kunstnere, der talte Snoop Dogg, Dr. Dre, Mary J. Blige, 50 Cent, Kendrick Lamar og Anderson Paak, da al fokus var rettet mod Eminems øjenbryn.

Eminem som han så ud i 2003- Foto: - Vis mere Eminem som han så ud i 2003- Foto: -

'Godt pauseshow! Men ærligt talt var Eminems øjenbryn lidt distraherende,' skrev personen på Twitter.

Da Eminem brød frem i slutningen af 90erne var det med blond, afbleget hår og et glatbarberet ansigt – stik modsat nu, hvor rapperen er mørkhåret og har anlagt fuldskæg.