Mange kendisser har igen i år givet den gas med kostumerne ved dette års halloween – men et par er muligvis gået over stregen.

Machine Gun Kelly og Megan Fox valgte i år at klæde sig ud som Pamela Anderson og Tommy Lee, der var kendt for deres vilde livsstil.

I et opslag på Instagram kan man se, at Machine Gun Kelly suger noget hvidt pulver op i næsen fra Megan Fox bryst med en dollarseddel.

Og det er ikke til at misforstå, at det hvide pulver i hvert fald skal ligne kokain, som må menes at være en reference til det liv fyldt med fest, som Pamela og Tommy var kendt for.

Men videoen har fået fans op i det røde felt.

Til opslaget kommenterer flere, at det virker helt forkert, at de vil vise sådan en opførsel, når man tænker på, at de har flere unge fans.

'Det er slet ikke cool at suge på den måde, når du er idol for teenagere,' skriver en.

'Det er overhovedet ikke okay, at du promoverer det her til dine fans. Og det er da endnu værre, fordi de begge to har børn. Virkelig skuffet. Jeg har ikke lyst til at være fan af dig længere,' skriver en anden.

'Nok ikke det bedste at smide på nettet, når du har unge fans, og stoffer ødelægger millioner af liv,' lyder det fra en tredje.

Parret får nu kritik på sociale medier. Foto: MARIO ANZUONI Vis mere Parret får nu kritik på sociale medier. Foto: MARIO ANZUONI

Machine Gun Kelly har tidligere udtalt, at han har kæmpet med afhængighed af stoffer.

I et interview med Dave Franco har han fortalt, hvordan hans redning blev mødet med Megan Fox.

Parret har været sammen siden 2020.