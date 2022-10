Lyt til artiklen

Cecilie Schmeichel har en mission i 'Vild med dans'.

Den 32-årige influencer er med i TV 2s populære dansekonkurrence for at vise, at man med hendes egne ord kan være 'smuk, fræk og give den gas på et dansegulv' uanset ens fysiske størrelse.

Og selvom hun nu har danset sig igennem foreløbig fem 'Vild med dans'-udsendelser, oplever hun stadig, at der er fokus på hendes vægt.

»I går (Mandag, red.) lavede jeg en spørgerunde (På hendes Instagram-profil, red.), og de fleste spørgsmål, der blev stillet, handlede om min vægt/krop, efter jeg er startet i 'Vild med dans',« skriver hun tirsdag aften i et Instagram-opslag.

Hun fortæller videre, at hun kan mærke, at der er sket noget, og at de i programmets systue hver uge er nødt til at justere hendes kjoler.

Cecilie Schmeicihel tilføjer, at hun har været på vægten en enkelt gang, hvor der ikke var den store forskel at se - men - understreger hun - så har det for hende aldrig handlet om, hvad hun vejer.

»For mig handler det om, hvordan jeg har det inden i. Det er ikke en ny holdning, sådan har jeg faktisk haft det i mange år. At læse nogle tal på en vægt fortæller ikke mig, hvordan jeg har det,« forklarer hun blandt andet og skriver længere nede i opslaget:

»Så synes tallet er ubrugeligt. Jeg mærker efter, har jeg det godt? Kan jeg de ting jeg vil? Er jeg glad, når jeg står op? Ja. Og det synes jeg, er det vigtigste.«

Cecilie Schmeichel danser i 'Vild med dans' med den professionelle danser Damian Czarnecki.

De har endnu til gode at ligge forrest i feltet blandt dommerne, men er hver uge blevet sendt direkte videre uden at skulle i omdans.

