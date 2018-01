Kardashian-familien leger i den grad kispus med sine fans.

For selv om alting peger i retning af, at Kylie Jenner altså er gravid - og har været det i flere måneder - så forholder hele reality-familien familien sig musestille, når det kommer til emnet.

Men nogle gange siger tavshed mere end ord, og i en ny billedserie med Kardashian/Jenner-søstrene for Calvin Klein er der i den grad tavshed omkring Kylie Jenners mave, som fans ikke har fået lov til at se skyggen af i flere måneder.

For mens Kylies søstre gladeligt viser deres flade maver frem på flere af billederne, så er hun selv den eneste, der dækker sin mave til…

Foto: Calvin Klein/Willy Vanderperre Foto: Calvin Klein/Willy Vanderperre

Og det er altså på samtlige billeder…

Foto: Calvin Klein/Willy Vanderperre Foto: Calvin Klein/Willy Vanderperre

Foto: Calvin Klein/Willy Vanderperre Foto: Calvin Klein/Willy Vanderperre

Det er så åbenlyst, at familien prøver at skjule noget (hvad KAN det mon være???), at mange fans gør grin med det på Twitter:

Kylie in this damn campaign like... #MyCalvins pic.twitter.com/J7oQ9IadHP — Mickey070 (@Mickey91025238) 22. januar 2018

Kylie Jenner is in that #MYCALVINS ad like pic.twitter.com/wOUq6u0Nms — Heidi (@HeidiRochelle) 22. januar 2018

Me looking for proof of @KylieJenner pregancy like #MYCALVINS kylie #CalvinKlein #MyCalvins pic.twitter.com/hJCQKIVMQC — jay (@JayaMunoz) 22. januar 2018

Andre fans tager det nærmest som en direkte bekræftelse af, at Kylie Jenner er gravid.

'Efter den nye Calvin Klein-reklame med Kardashian-søstrene er jeg 99,99 procent sikker på, at Kylie er/var gravid! Hun har aldrig gemt sig selv væk før,’ skriver en bruger eksempelvis.

After the new #MyCalvins ad with the #Kardashian sisters I am 99.99% sure Kylie is/was pregnant! She never hid herself before — Ln (@ellenrachel_) 22. januar 2018

‘Ja, Kylie har gemt sin mave væk, hun er fucking gravid,’ skriver en anden.

Yes, Kylie has her belly hidden, she is fucking pregnant https://t.co/JppNN7EPML — mana malhoa (@Franciscwx_) January 22, 2018

Det bliver spændende at se, om vi nogensinde får sandheden at vide...