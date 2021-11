Mr. Don Vito Corleone.

Den notoriske mafioso i filmtrilogien 'The Godfather'.

En ikonisk rolle, som oprindeligt blev portrætteret af skuespillerlegenden Marlon Brando og senere af Robert De Niro.

Og en rolle som en verdenskendt sanger nu også har forsøgt at klæde sig ud som, hvilket man må sige, han har formået at gøre til ug med både kryds og slange.

The Weeknd, som han normalt ser ud til venstre, og ham i hans udklædning. Foto: Justin Lane/EPA/Ritzau Scanpix/Privat Vis mere The Weeknd, som han normalt ser ud til venstre, og ham i hans udklædning. Foto: Justin Lane/EPA/Ritzau Scanpix/Privat

Sangeren, der har mestret gangster-udklædningen, er selvfølgelig 31-årige Abel Makkonen Tesfaye, bedre kendt som ingen andre end The Weeknd.

Han har klædt sig ud i anledning af Halloween – og altså med stor succes.

I hvert fald er hans fans noget nær i chok over, hvor meget sangeren ligner film-mafiabossen.

»Hvordan? Bare … hvordan?!« skriver en fan på Instagram, hvor The Weeknd har delt sit Halloween-look.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af The Weeknd (@theweeknd)

»Du vinder Halloween!« skriver en anden.

Det er ikke første gang, at The Weeknd formår at skabe opmærksomhed omkring sine udklædninger.

Den 31-årige stjerne er kendt for at gå all in, når det kommer til at klæde sig ud til Halloween.

Sidste år klædte han sig ud som Eddie Murphy-karakteren 'The Nutty Professor', og også dét formåede han at klare til topkarakter: