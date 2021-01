Tilskuere og fans blev noget overrasket, da skuespillerinden Demi Moore onsdag indtog catwalken i Paris.

Her gik den 58-årige Hollywoodstjerne for det anerkendte luksusmærke Fendi iført en nedringet skulderløsjakke bluse og et par sorte bukser.

Men det var ikke skuespillerindens outfit, der stjal opmærksomheden. Det var i stedet hendes ansigt, som har chokeret folk på sociale medier.

Her spekulerer flere i, hvorvidt Demi Moore har været under kniven, da hendes ansigt – ifølge dem – ser markant anderledes ud end normalt. Det skriver The Sun og Daily Mail.

Demi Moore på catwalken i Paris onsdag. Foto: STEPHANE DE SAKUTIN

'Hvad fanden er der sket med Demi Moores ansigt?', skriver en bruger på Twitter for eksempel.

'Demi Moores nye ansigt er så skræmmende, men jeg kan ikke lade være med at kigge på det,' skriver en anden på det sociale medie.

'Demi NoMoore plastikkirurgi! Det er en skam! Jeg ville ønske, at kvinder tillod dem selv at ældes med ynde,' lyder det videre

Skuespillerinden har selv delt en video fra showet på sin Instagram. Her skriver hun blandt andet, at hun med sin catwalk fik 'opfyldt en teenagedrøm'.

Sådan her så Demi Moore ud i 2017. Foto: ANGELA WEISS

Men her er det også strømmet ind med kommentarer, som påpeger, at Moores look ser anderledes ud.

'Hvad har du gjort med dit ansigt?', skriver en fan for eksempel.

Demi Moore har ikke selv kommenteret den massive opmærksomhed omkring hendes ansigt.

Return of the Demi?#DemiMoore pic.twitter.com/hwkHWOqAMx — j m (@TreDiBastone) January 28, 2021