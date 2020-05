Stjernen Khloe Kardashian har et ansigt, der er kendt verden over.

Eller det vil sige, det havde hun. For nu måber fans, efter stjernen har lagt et nyt billede på sin meget populære Instagram-konto.

På de nye portrætbilleder kan man se, at Kardashian-søsteren har fået ny lysebrun hårfarve og en gylden tone i huden, som matcher hårpragten.

Hendes billede har vakt stor glæde fra folk, som synes, hun ser fantastisk ud, men mange mener også, at hun ikke ligner sig selv længere.

Da Khloe Kardashian mødte op ved People's Choice Awards i november 2019. EPA/NINA PROMMER Foto: NINA PROMMER Vis mere Da Khloe Kardashian mødte op ved People's Choice Awards i november 2019. EPA/NINA PROMMER Foto: NINA PROMMER

'Der er blevet udført så meget kirurgi, at jeg ikke kan genkende Khloe længere. Og du er min favorit,' skriver en følger.

'Jeg så lige et billede af Khloe Kardashian, og jeg kunne knap nok genkende hende, men hendes hår var dog flot,' skriver en anden.

Blandt folk, der er forargede, er der også eksempler på, følgere der er ligeglade med, hvordan hun har opnået sit nye 'look', bare de kan få hemmeligheden bag. Det kan man læse i denne kommentar:

'Jeg ved ikke, om Khloe Kardashian har en kirurg eller en app til sit nye ansigt, men lige meget hvad, vil jeg have en del af kagen,' skriver en bruger.

Vis dette opslag på Instagram location: under bitches skiiiinnnnn Et opslag delt af Khloé (@khloekardashian) den 22. Maj, 2020 kl. 2.51 PDT

Billedet, som i skrivende stund er blevet liket mere end fem millioner gange, er i hvert fald blevet nærstuderet.

Nu er der nemlig flere, som har bidt mærke i, at når man kigger ekstra godt på kendissen, så mangler den ene side af hendes halskæde.

Et udtryk for, at der er blevet brugt omfattende fotoredigering, lyder dommen.

Khloe Kardashian er blevet kendt verden over, efter hendes familie gik i gang med at indspille reality-serien 'Keeping up with the Kardashians' for år tilbage. De er i dag samlet set gode for flere milliarder.