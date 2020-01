Et billede af Casper Christensen og Frank Hvam fra noget, der ligner en særdeles våd nytårsfejring, bekymrer nu komikernes fans på Facebook.

Billedet er lagt på Casper Christensens Facebook-profil 1. januar om morgenen, og da begge mænd er ganske afklædte, kan man se en stor, knudelignende gevækst på Christensens hals.

Det får adskillige følgere til at råde ham til at søge læge, fordi det kan være farligt, skriver Se og Hør.

»Selv om det på afstand blot virker som en lokal hævelse, så er knuder på halsen altid noget, der bør tages alvorligt og udredes,« skriver eksempelvis følgeren Søren Naur, som efter eget udsagn er læge.

Casper Christensens hals vækker bekymring.

Men Klovn-stjernen maner sine fans til ro. I en kommentar skriver han, at han har haft knuden siddende i 15 år og for længst har fået den undersøgt og bekræftet, at den er uskadelig. Det bekræfter han over for Se og Hør.

»Alt i den fineste orden,« skriver han til ugebladet i en sms.

Casper Christensen og Frank Hvam er snart biografaktuelle med den tredje Klovn-film, som har fået titlen 'Klovn the Final'.

I filmen er der lagt op til drama, da seriens og filmenes hovedperson, Frank, har problemer i forholdet til Mia, og de to går fra hinanden. Der er premiere 30. januar.