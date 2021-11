Det er nok de færreste, der kan sige sig fri for at have lyst til at komme tæt på sine store idoler.

Forleden greb en kvinde chancen, da hun under en Maroon 5 koncert så sit snit til at løbe op på scenen og omfavne forsangeren, Adam Levine. Og øjeblikket blev fanget på en TikTok-video, der siden er gået viralt. På den er det tydeligt at se, at det kom bag på den 42-årige sanger.

Mundaflæser man ham kan man nemlig se, at han få sekunder efter at være blevet antastet udbryder »fuck!«, hvorefter han prøver at ryste det af sig.

På trods af, at de fleste nok ville erklære sig enige i, at det er ubehageligt at blive overrasket på den måde, faldt Levines reaktion altså ikke i god jord hos alle – tvært imod.

Synes du, det er okay at afbryde en kunstner på scenen?

Flere så skævt til Adam Levines respons og mente, han burde være mere ydmyg over for sine fans. I kølvandet på den kritik har forsangeren sidenhen forklaret sig i en række stories på sin Instagram.

»Jeg har altid været en, der elsker, respekterer og tilbeder vores fans. Uden dem ville vi ikke have et job – det fortæller jeg vores fans hele tiden,« siger Adam Levine.

I samme ombæring fortæller han, at det vender sig i maven på ham, at nogen kunne tro, at han tænkte på sine fans som værende mindre end ham.

»Det er bare ikke den, jeg er. Det er ikke den, jeg nogensinde har været. Så jeg har bare brug for, at I ved, at jeg virkelig blev forskrækket.«

»Og nogle gange, når man er forskrækket, må man ryste det af sig og komme videre,« siger Maroon 5-sangeren.

