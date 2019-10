Den canadiske rapper Drake er røget ind i en bitter strid med sin far, da beskyldninger om udnyttelse har sat gang i et mindre opgør på familiefronten.

Drake, der går under det borgerlige navn Aubrey Drake Graham, reagerer nu på én af farens, Dennis Grahams, kontroversielle udtalelser.

I et radiointerview skulle Dennis Graham eftersigende have udtalt sig negativt om sin søns måde at tjene penge på.

Det skriver det amerikanske medie Page Six.

32-årige Drake. Foto: MARK BLINCH

Ifølge mediet skulle faren have kritiseret sin søn for at have udnyttet deres forhold i rapteksterne.

Teksterne handler blandt andet om Dennis Grahams alkoholproblemer og en fraværende far-rolle.

»Jeg snakker med ham (Drake, red.) næsten hver dag, og vi røg ind i en dyb samtale om dem (teksterne, red.), hvor jeg spurgte ham: 'Hvorfor siger du alt dette om mig? Det er ikke fedt for mig',« fortalte Dennis Graham i et radioprogram hos Nick Cannon.

Og rapstjernen skulle ifølge sin far blot have svaret:

32-årige Drake. Foto: Daniel LEAL-OLIVAS

»Far, det sælger jo plader.«

Men disse beskyldninger har ramt Drake hårdt, og på sin Instagram-profil deler den 32-årige rapstjerne nu sine tanker om sin fars udtalelser.

»Vågnede op i morges, men det gjorde ondt. Min far vil sige alt til alle, der er villige til at lytte til ham. Det er trist, når familie er sådan, men hvad kan man gøre? Det er sådanne mennesker, der hænger fast,« står der i rapperens story på Instagram.

Dennis Graham har tidligere været ude og beskylde sin søn for at opdigte store dele af teksterne.