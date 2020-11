Det kan godt være, at Tom Hanks er kendt for at være Hollywoods Mr. Nice Guy, men det rygte er bestemt ikke smittet af på hans søn Chester.

Den 30-årige filmstjernesøn, som tidligere har erklæret sig selv for familiens sorte får, formår nemlig gang på gang at skabe uheldig opmærksomhed omkring sig selv.

Og nu har han gjort det igen. Det skriver The Sun.

Ifølge det britiske medie har Chester Hanks delt en besynderlig video, hvor han blandt andet benytter sig af en jamaicansk accent. Noget, som han allerede i 2019 landede i en massiv shitstorm for at gøre.

Chester Hanks har tidligere udtalt, at han havde taget så meget kokain, at hans næse stoppede til. Vis mere Chester Hanks har tidligere udtalt, at han havde taget så meget kokain, at hans næse stoppede til.

Men shitstormen fra dengang har altså ikke sat en stopper for Chester Hanks' leg med sproget.

I den nye bizarre video, som han har delt på Instagram, kommenterer han det amerikanske præsidentvalg.

Han indleder videoen med at udvise sympati for Donald Trump, før han pludselig råbeR 'joke' og begynder at svine præsidenten til og blandt andet kaldeR ham for en 'pussyclat', som er et nedsættende jamaicansk slangord.

Videoen er i skrivende stund blevet set over en halv million gange, og reaktionerne går mestendels på, at Chester Hanks er en 'racist med hvide privilegier'.

Det er som nævnt bestemt ikke første gang, at Chester Hanks, som er Tom Hanks og skuespillerinden Rita Wilsons ældste fælles søn, vækker opsigt.

Han er landet i en række skandaler gennem tiden. I 2015 delte han for eksempel en række videoer, hvor han udtrykte sin ret til at bruge skældsordet n***** om folk med afroamerikansk afstamning.

Noget, som han dog efterfølgende undskyldte for med forklaringen, at han var påvirket af stoffer, da han delte videoerne.

Og netop stoffer har fyldt meget i den 30-årige Chesters liv.

Tom Hanks og hans hustru, Rita Wilson, som er mor til Chester. Foto: Monica Almeida Vis mere Tom Hanks og hans hustru, Rita Wilson, som er mor til Chester. Foto: Monica Almeida

Han har blandt andet kæmpet med et kokain- og crackmisbrug, hvilket har medført, at han engang totalsmadrede et hotelværelse, og han har flere gange været på afvænning for sit misbrug.

Tom Hanks har i alt fire børn. Udover Chester har han sønnen Truman, som også har Rita Wilson som mor. Derudover har skuespilleren to børn – sønnen Colin og datteren Elizabeth – fra sit tidligere ægteskab med Samantha Lewes.

64-årige Tom Hanks fik sit første barn, da han var blot 21 år gammel og endnu ikke havde slået i gennem i Hollywood, og han har tidligere indrømmet, at hans to ældste børn derfor fik en »meget anderledes opvækst« end hans to yngste børn, Chester og Truman.

Da han fik dem, var han nemlig så stor en stjerne, at han blandt andet havde fået sin første Oscar-nominering.

Chester Hanks har tidligere vakt opsigt ved at dele for eksempel dette billede, hvor han står med to pistoler i hænderne. Vis mere Chester Hanks har tidligere vakt opsigt ved at dele for eksempel dette billede, hvor han står med to pistoler i hænderne.

»Colin og Elizabeth kan huske, da deres far blot var en mand, der kæmpede for at kunne betale husleje,« har Tom Hanks udtalt til People.

'Problembarnet' Chester og hans lillebror Truman har altså fået en noget anden barndom end deres halvsøskende. Chester og Truman er vokset op i en ekstravagant Hollywood-villa, omgivet af rigdom og kendte ansigter.

Chester Hanks blev ikke selv en del af filmindustrien, før han fyldte 17, hvor han fik en lille rolle i tv-serien 'Bratz'.

Han har også haft mindre biroller i film såsom 'Indiana Jones And The Kingdom Of The Crystal Skull' samt sin fars debutfilm som instruktør, 'Larry Crowne'.

Tom Hanks på den røde løber med sine fire børn, sin hustru og svigerdatteren Samantha Bryant. Foto: NINA PROMMER Vis mere Tom Hanks på den røde løber med sine fire børn, sin hustru og svigerdatteren Samantha Bryant. Foto: NINA PROMMER

Chesters helt store drøm har dog ifølge amerikanske medier altid været et liv som rapper, og han har da også et rappernavn, der lyder Chet Haze.

Hans stofmisbrug, der begyndte allerede, da han var 16 år gammel, har dog sat en stopper for de fleste drømme hos Chester Hanks, der har mere end svært ved at leve op til det gode omdønne, hans far har.

Udover de allerede nævnte skandaler kan det nævnes, at kendissønnen også har poseret med skydevåben og sågar været rygtet kidnappet, fordi han pludselig forsvandt fra sociale medier.

Da han endelig dukkede op igen, forklarede han, at han blot havde været i rehab, fordi han havde 'solgt og taget så meget kokain, at hans næse var så tilstoppet, at han ikke kunne sniffe mere op i sin næse'.

Tom Hanks er far til i alt fire børn. Tre sønner og en enkelt datter. Foto: Chris Delmas Vis mere Tom Hanks er far til i alt fire børn. Tre sønner og en enkelt datter. Foto: Chris Delmas

Chester Hanks har flere gange forsøgt at få sit liv på ret køl, og han påstår, at han lagde stofferne på hylden i 2016, hvor han blev far for første gang.

Dette betyder dog ikke, at han formår at holde sig ude af shitstorms, hvilket hans seneste Donald Trump-video er et bevis på.

Ikke desto mindre tyder det på, at begge hans forældre vil forblive ved hans side uanset hvad.

»Som forælder elsker du dine børn ubetinget. Du støtter dem hvert et skridt på deres vej,« har Tom Hanks tidligere udtalt til Entertainment Tonight om Chesters stofmisbrug.