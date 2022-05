Det var at 'give TV3s seere en lillebitte krumme, men nægte dem hele kagen', når Stephanie 'Geggo' Salvarli og Linse Kessler i et år har hemmeligholdt årsagen til den konflikt, der i flere måneder splittede familien.

Det erkender 'Geggo' i forbindelse med, at 'familien fra Bryggen' endelig kan lukke katten ud af sækken.

I den nyeste sæson af TV3-programmet, der har premiere 2. juni, vil man således få at vide, hvorfor mor og datter blev så rygende uvenner, at de i flere måneder ikke var på talefod og siden måtte bede om at få sat det populære reportageserie på pause, så de kunne finde hinanden igen uden et kamera i nakken.

Forinden havde de optaget en hel sæson uden på noget tidspunkt at være i stue sammen. Det blev de naturligvis nødt til at italesætte. Og derfor fik seerne at vide, at der var en konflikt – men ikke hvad den drejede sig om.

Og det var de trofaste seere ikke tjent med, mener Stephanie 'Geggo' Salvarli.

»For vi har jo mange mennesker, der følger med i vores program, og det er at give dem en lillebitte krumme, men man vil ikke give dem hele kagen. Man er vant til, at min mor er et meget åbent menneske, og det tror jeg, folk savnede, da hun pludselig blev hemmelighedsfuld. Jeg tror, det var nødvendigt at komme ind på det, hvis vi skulle lave en sæson mere,« siger den 32-årige tv-stjerne.

»Men nogen parter i sagen – der kan vi vist godt være ærlige og sige, at det var min mor, for hun påtager sig skylden for vores uvenskab i det første program – hun har så åbnet op for at tage det lidt med i programmet, og det tror jeg er nødvendigt.«

Da B.T. ringer til Linse Kessler i forbindelse med premieren, er hun til gengæld ikke meget for at tale om konflikten. Nu er den kommet med i programmet, og så må man komme videre og snakke om noget andet, mener hun.

Efter et års pause er familien igen på talefod. Her ses de sammen med veninden Didde. Foto: TV3 Vis mere Efter et års pause er familien igen på talefod. Her ses de sammen med veninden Didde. Foto: TV3

Til gengæld vil hun gerne italesætte, at det er hårdt både at være familie og kollegaer. Havde der ikke været et tv-program, der skulle laves, havde der formentlig heller ikke været en konflikt.

»Hundrede procent. Og så kommer vi jo ikke helt i bund med, hvorfor vi er uvenner. Der ligger jo en masse ting bag det, som jeg synes, vi skal holde for os selv. For det er ikke meget privatliv, vi har. Og vi vil gerne dele ud -– især mig – men der er nogle gange, hvor man tænker: 'Okay, hvilket program er det, vi laver? Er det sådan et skændes-realityprogram, eller hvad er det?'« siger hun.

»Det har været dejligt med en pause. Det havde vi brug for, for vi gik og blev uvenner. Når man har arbejdet sammen i ti år, så er det godt med en pause i det hele taget. Også fordi, man skal kunne levere noget indhold og noget gnist. Og vi var trætte.«

Når man opnår den kendisstatus, som tv-familien har opnået, vil der unægteligt opstå rygter, så længe man ikke melder noget ud. Det er familien naturligvis bevidst om, men det er ikke noget, der bekymrer dem, siger 'Geggo's mand, Cengiz Salvarli.

»Jeg går slet ikke op i rygter. Jeg er totalt ligeglad med rygter. Vi ved, os tre, hvad facts er, og hvad grunden var, så jeg er totalt ligeglad,« siger han.

Om der kommer flere sæsoner, nu hvor alle er på talefod igen, ønsker han heller ikke at spekulere i.

»Det ved vi ikke. Nu skal den her sæson lige lande og blive sendt, og så skal vi tale med TV3 om, hvad der skal ske i fremtiden,« siger Cengiz Salvarli.

'Familien fra Bryggen' har premiere torsdag 2. juni.