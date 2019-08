Realitydeltageren Cengiz har lagt sig under nålen for at få tatoveret den ene arm.

Hvis man har fulgt med i ‘Familien fra Bryggen’, så er man formentlig ikke i tvivl om, at familien er glade for tatoveringer og har mange af dem. Nu er Cengiz godt i gang med at føje en ny til samlingen.

Det fortæller han på Instagram, hvor han viser tatoveringen frem.

Her kan hans mange følgere se motivet af en stor løve og en savanne.

'Så er vi i gang med den anden arm, skriver ‘Familien fra Bryggen’-deltageren til billedet af den nye tatovering.'

Den nye sæson af familiens serie har premiere den 22. august klokken 20:00 på TV3 og Viaplay. Her venter der både seerne en familieforøgelse og et stort køb. Det kan du læse mere om her.

Herunder kan du se tatoveringen:

