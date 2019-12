Niels Laigaard også kendt som Moster Niller fra 'Familien fra Bryggen' kæmper med en indre stemme, der ikke altid er på hans side.

Moster Niller rider på en bølge af succes med en nylig lanceret makeup-kollektion i samarbejde med Noele Beauty. Han har derudover sit eget brand, arbejder som makeup-artist og er blevet en stor tv-personlighed med mange opbakkende følgere. Alligevel fortæller Moster Niller på sin Instagram-story, at han kæmper for at få mere selvværd.

»Jeg har en indre stemme, der fortæller mig, at jeg aldrig er god nok.«

på selvsamme story bliver Moster Niller beskyldt af en følger for at være arrogant og bedre end andre, hvilket Moster Niller ikke kan genkende om sig selv.

»Jeg syntes bestemt ikke, at jeg er bedre end andre, faktisk synes jeg ofte det modsatte.«

»Jeg føler mig heller ikke arrogant, men det er kun noget, som andre kan dømme og ikke mig, men jeg håber da ikke, at folk syntes det.«

Foruden selvværd kæmper Moster Niller med selvkritikken af sig selv.

»Jeg er super super selvkritisk. Jeg er især selvkritisk omkring min krop, mit hår og mit arbejde.«

Kærlighed udefra

Moster Niller går alene med de indre tanker om sig selv, og det er ikke noget, som andre udefra bakker ham op omkring.

»Jeg har heldigvis venner, der fortæller mig, at jeg er god nok, og en del af jer (hans følgere red.) skriver det også, så det er altid rart at høre.«

Realityportalen har forsøgt at få en uddybende kommentar fra Niels Leigaard, da vi gerne vil vide, hvad det mindre selvværd skyldes, men Niels har endnu ikke svaret.

Artiklen er bragt i samarbejde med Realityportalen: