Der er sket store ting for reality-deltageren, som næsten ikke er til at kende.

Det er næppe gået mange af Stephanie ‘Geggo’ Salvarlis følgere forbi, at hun igennem længere tid har været ked af sin hud i ansigtet, som hun ikke har villet vise frem til nogen. Derfor har hun været igennem et længere behandlingsforløb, og nu viser hun de vilde resultater frem og afslører, hvor slem hendes pigmentering var, inden behandlingerne gik i gang.

'Billedet viser vist ret fint, hvorfor jeg for ikke så længe siden havde det svært med at gå ud uden makeup. De her crazy før/efter-billeder er resultatet af mit forløb hos CeriX (jeg lovede jer dem – og det holder jeg selvfølgelig), hvor jeg har fået Cosmelan behandling mod hormonelle pigmentforandringer (den behandling I har kunnet følge i stories – den brune maske der sad i 10 timer). Jeg har været SÅ glad for mit forløb (og de vilde resultater, obviously),' skriver Geggo på Instagram.

Hun er endda så begejstret, at hun sætter gang i en konkurrence blandt følgerne, som kan vinde en lignende behandling.

Geggo har ellers tidligere slået fast, at hun er meget selektiv omkring, hvad hun reklamerer for, men her taler resultatet vist for sig selv.

‘Familien fra Bryggen’-stjernen joker med, at det ser ud som om, hun er hoppet med på movember bølgen, hvor mænd gror et overskæg i hele november måned, inden behandlingerne gik i gang. Det har da også påvirket hendes fremtoning på Instagram, hvor man nu oftere kan se hende lave stories uden makeup på.

Se de vilde billeder herunder: