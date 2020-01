Stephanie 'Geggo' fra 'Familien fra Bryggen' fortæller med et smil, at hendes mand Cengiz er blevet kedelig.

Årsagen er, at Cengiz er gået hen og blevet en træningsfreak, der knokler i træningscentret og spiser salat til aftensmad.

Parret troppede onsdag op på den røde løber til gallapremieren på den nye 'Klovn'-film 'Klovn The Final', og her kunne man tydeligt se, at der var sket noget.

»Jeg har været i intensiv træning. Jeg var træt af at kigge på fjernsynet og tænkte 'Er du gal. Hvor er du tyk'. Så i den nye sæson må det være lidt bedre,« fortalte Cengiz og afslørede, at der er røget ti kilo siden sidste sæson af 'Familien fra Bryggen'.

Geggo og Cengiz på den røde løber til gallapremiere på filmen 'Klovn The Final', i Bremen Teater onsdag den 29. januar 2020.. (Foto: Niels Christian Vilmann/Ritzau Scanpix) Foto: Niels Christian Vilmann Vis mere Geggo og Cengiz på den røde løber til gallapremiere på filmen 'Klovn The Final', i Bremen Teater onsdag den 29. januar 2020.. (Foto: Niels Christian Vilmann/Ritzau Scanpix) Foto: Niels Christian Vilmann

»Han er så kedelig at leve med nu, for han spiser så sundt, og det gør jeg ikke. Han spiser hele tiden salat,« supplerede Geggo, der samtidig afslørede, at hun var kommet i byen med hårproblemer.

»Jeg ville være lyshåret, og det skulle gå hurtigt, så det endte med at blive helt smadret og knækket, så jeg blev nødt til at klippet et stort stykke af.«

Geggo og Gengiz, der var i byen uden datteren Alba, der blev passet af mormor Linse, fortalte, at de er store fans af 'Klovn'.

De har desværre aldrig har fået tilbuddet om at være med, men de er klar, hvis muligheden opstår.

»De ringer bare,« lød det fra Geggo.

»Det er lige meget, hvad vi skal spille, bare vi er med,« grinede Cengiz.

De kan endnu ikke sige noget om, hvornår den nye sæson af 'Familien fra Bryggen' kommer.

De er i gang med optagelserne nu, og så forventer de også en ny omgang 'Stjerneboksning' senere på året.