Torsdag blev den unge amerikanske rapper Big Scarr fundet død – 22 år gammel.

Dødsfaldet blev bekræftet af rapperens gode ven og kollega Gucci Mane i et opslag på Instagram.

Den unge rapper med det borgerlige navn Alexander Woods døde som følge af en overdosis af smertestillende medicin, fortæller Big Scarrs onkel Arthur Woods til TMZ.

Arthur Woods fortæller videre til mediet, at han ikke ved, hvornår hans nevø fik pillerne, men at Big Scarr tidligere i livet har været ude for mange traumer.

Ifølge onklen var den 22-årige rapper i 2020 offer for en skudepisode, hvor han blev ramt ved rygsøjlen og måtte opereres.

Og for seks år siden var han involveret i et biluheld.

Arthur Woods husker sin nevø som en sød ung mand med stor passion for musikken.

En passion, der for nylig fik rapperen til at skrive et i opslag på Instagram, at han var i færd med at forberede en turné i det nye år.