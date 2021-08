Minnie John fra New Jersey var på vandretur i Utha, da hun pludselig blev svimmel og faldt om.

Da hun vågnede igen lå hun på skødet af en kvinde, som viste sig at være en hun kendte ret godt.

Det var nemlig 'Modern Family'-stjernen Julie Bowen, der spiller 'Claire Dunphy' i den populære ABC sitcom-serie.

Det skriver Page Six.

Actress Julie Bowen attends the Inspiration Awards hosted by Step Up on June 1, 2018, in Beverly Hills, California. VALERIE MACON / AFP Foto: VALERIE MACON Vis mere Actress Julie Bowen attends the Inspiration Awards hosted by Step Up on June 1, 2018, in Beverly Hills, California. VALERIE MACON / AFP Foto: VALERIE MACON

Bowen og hendes søster Annie Lutekmeyer var nemlig på vandretur i samme område, da Minnie John faldt om.

Begge deltog i 'redningsaktionen', og heldigvis for Minnie John var det god hjælp hun fik.

Julie Bowens søster er til daglig læge med speciale i infektionssygdomme, og hun havde derfor fuld kontrol over situationen.

»Da jeg vågnede kunne jeg høre en velkendt stemme, og jeg spurgte hende 'kender jeg ikke dig?'. Jeg fandt så ud af, hvem det var, da jeg efter lidt tid for alvor var kommet til mig selv,« fortæller Minnie John til mediet.

På trods af en brækket næse og nogle skræmmer på resten af kroppen havde hun overskud til at få taget nogle billeder med sine redningsfolk.

Skaderne blev også behandlet, og på trods af de ubehagelige omstændigheder endte Minnie John med at have en rigtig god oplevelse på sin vandretur, fortæller hun til Page Six.