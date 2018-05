I videoen: Sangerinden Adele oplevede udfordringer i forbindelse med sin hyldest til den afdøde musiker George Michael ved Grammy-uddelingen i 2017.

Først var folk verden over i sorg over superstjernen George Michaels død juledag 2016. Så blev sorgen efterløst af stor mystik. For hvad var årsagen til, at popikonet gik bort som blot 53-årig?

Efter måneders spekulationer slog obduktionsrapporten fast, at George Michael døde en naturlig død. Men det sætter fætteren Andros Georgiou nu spørgsmålstegn ved.

I et interview med The Sun kommer han med en ny, opsigtsvækkende teori om George Michaels død - og angriber sangerens partner Fadi Fawez.

Ifølge 55-årige Andros Georgiou var det en blanding af antidepressiver, store mængder alkohol, ecstasy - og nogle metadonpiller, han aldrig tidligere havde indtaget, som tog livet af ham.

»Jeg tror, det var den kombination, der slog ham ihjel. Selvfølgelig døde han af et hjertestop, men han fik det på grund af, hvad han havde taget,« siger Andros Georgiou til The Sun.

Fætteren fortæller, at den tidligere Wham-sanger for første gang prøvede metadonpillen lillejuleaften 2016 - to dage før sin død. Pillen fik angiveligt dulmet George Michaels angst, og derfor bad han ifølge fætteren om at få flere, så han kunne komme igennem juleaften. Andros Georgiou påstår, at han har oplysningen fra personen - en tidligere stofmisbruger - som gav George Michael pillerne.

Oplysningerne er i modstrid med den officielle obduktionsrapport, som fastslog, at George Michael døde en naturlig død.

»Der vil ikke komme flere oplysninger (om dødsårsagen, red.), og familien beder medierne og offentligheden om at respektere deres privatliv,« fortalte retsmedicineren bag rapporten, Darren Salter, i marts 2017.

Andros Georgiou påstår også, at George Michaels partner, den 44-årige fotograf Fadi Fawaz, har truet familien med, at han afsløre den afdøde sangers hemmeligheder, hvis de offentliggør testamentet. Ifølge George Michaels fætter er familien så bange for, hvad Fawaz kan afsløre om George Michael, at de er villige til at indgå et forlig med ham, så hans mund forbliver lukket.

Ifølge Andros Georgiou efterlod George Michael sig en langt mindre formue end hidtil antaget. Fætteren mener at vide, at popikonet 'kun' var god for omkring 340 millioner kroner, fordi han ikke interesserede sig for penge og spenderede lystigt i årene op til sin død.

George Michaels øvrige familie har ikke kommenteret Andros Georgious påstande.

Det var Fadi Fawez, som fandt George Michael død i parrets hjem i engelske Oxfordshire. George Michael blev begravet den 29. marts 2017 ved en lille, privat ceremoni, hvor kun hans familie og nære venner deltog.