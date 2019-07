Den amerikanske rapper A$AP Rocky har siden 3. juli siddet fængslet i Sverige, hvor han er sigtet for vold.

En fængsling, der fredag er blevet forlænget yderligere en uge. Ligeledes en fængsling, der har fået flere amerikanske stjerner til at reagere og kræve ham løsladt.

Og nu er præsident Donald Trump og hans udenrigsminister også blevet involveret takket være realitystjernen Kim Kardashian.

Ifølge TMZ har Kim Kardashian nemlig udnyttet sine kontakter til Det Hvide Hus for at få nationens højeststående mand på banen.

Den 38-årige tv-personlighed har henvendt sig til Donald Trumps svigersøn Jared Kushner og fortalt om den i Kim Kardashian og Kanye Wests øjne urimelige fængsling af A$AP Rocky.

Jared Kushner har siden givet informationerne videre til sin svigerfar, som har lovet at kigge på sagen.

I den forbindelse har Donald Trump ifølge mediet bedt sin udenrigsminister, Mike Pompeo, om gå ind i sagen.

Herefter har sidstnævnte sendt en embedsmand til Sverige for at undersøge forholdene.

Kim Kardashian er i øjeblikket ved at tage jura-uddannelsen, så hun kan blive advokat. I den forbindelse har hun flere gange givet sit besyv med i Det Hvide Hus. Her ses hun sammen med præsidentens svigersøn Jared Kushner i juni. Foto: SAUL LOEB

På Twitter deler Kim Kardashian TMZ’s artikel og bakker dermed op om oplysningerne, som mediet har fra unavngivne kilder.

‘Tak til @realDonaldTrump, @SecPompeo, Jared Kushner og alle andre, der er involveret i at få A$AP Rocky og hans to venner løsladt,’ skriver hun.

Også flere demokratiske medlemmer af Repræsentanternes Hus lægger pres på Mike Pompeo.

Heriblandt André Carson fra Indiana, Adriano Espaillat og Hakeem Jeffries fra New York. Kongresmedlemmerne mener ikke, at udenrigsministeren gør nok i sagen.

Thank you @realDonaldTrump , @SecPompeo, Jared Kushner & everyone involved with the efforts to Free ASAP Rocky & his two friends. Your commitment to justice reform is so appreciated https://t.co/Ym1Rzo5Z6c — Kim Kardashian West (@KimKardashian) 18. juli 2019

Det er endnu uvist om Kim Kardashian, Mike Pompeo og andres arbejde vil bære frugt. Indtil videre ser det ikke sådan ud.

Fredag besluttede en dommer ved retten i Stockholm nemlig at forlænge varetægtsfængslingen af rapperen til 25. julim skriver SVT.

Dette skete efter anmodning fra anklagemyndigheden, der fredag morgen forklarede, at politiet havde brug for mere tid til at efterforske sagen.

Anklagemyndigheden frygter, at A$AP Rocky vil forlade svensk grund, hvis han bliver løsladt inden. Foruden rapperen er også to af hans kammerater varetægtsfængslet i sagen.

A$AP Rocky er sigtet for at have overtrådt den grove voldsparagraf, efter han og hans følge 30. juni kom i karambolage med to svenske mænd.

Optøjerne blev filmet på video og er siden gået viralt.

Her ser man blandt andet, at en af de svenske mænd bliver revet i jorden, hvorefter A$AP Rocky og hans følge angriber ham.

Selv hævder rapperen dog, at han agerede i selvforsvar.