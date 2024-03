Millioner af seere fulgte verden over med, da den amerikanske sanger Usher søndag optrådte til det berømte pauseshow under Super Bowl.

Selv er det muligvis noget helt andet, han vil huske fra den dag.

For efterfølgende blev han nemlig gift med sin kæreste gennem mange år, Jennifer Goicoechea.

Det bekræfter en repræsentant for 'Yeah'-sangeren til People.

Her ses Usher og hans hustru, Jennifer Goicoechea, i Las Vegas. Foto: Peru/Backgrid/Ritzau Scanpix Vis mere Her ses Usher og hans hustru, Jennifer Goicoechea, i Las Vegas. Foto: Peru/Backgrid/Ritzau Scanpix

Både Super Bowl og brylluppet fandt sted i Las Vegas, lyder det.

Der udvekslede parret deres løfter til hinanden på Vegas Weddings' Terrace Gazebo, der er et udendørs bryllupskapel med plads til 30 gæster.

Af vielsesattesten fremgår det, at den 45-årige Ushers mor, Jonetta Patton, var parrets vidne.

»Vi kan bekræfte, at Usher og Jennifer Goicoechea tog det næste skridt i deres forhold og blev gift søndag aften i Las Vegas omgivet af nære venner og familie,« fortæller en repræsentant for sangeren til People.

»De ser begge frem til at fortsætte med at opdrage deres børn sammen omgivet af kærlighed og takker alle for de gode ønsker.«

Af vielsesattesten fremgår det ifølge nyhedsbureauet AP, at de to sagde 'ja' til hinanden få timer efter, at Usher havde optrådt under halftime-showet.

Tidligere har Usher sat ord på sit forhold til den 40-årige Jennifer Goicoechea, som han har to børn med.

»Når man finder en person, som man ved er en fantastisk partner, er det selvfølgelig en ære og en fornøjelse at kunne dele livet med en, som ønsker at dele det med dig og elsker dig, som du er,« har han fortalt til People.

De to mødte hinanden tilbage i 2018 og har været sammen siden.

Usher har to andre børn sammen med sin ekshustru Tameka Foster.