Over 2000 personer er en del af en gruppe på Facebook, der mener, at den nye 'EOTB'-babe er en svindler.

Nu forklarer Tessie sin side af historien.

I søndags rullede første afsnit af tredje sæson ‘Ex on the Beach’ over skærmen.

Her er 22-årige Tessie Skovly, der kender sig selv en diva, en af deltagerne, og allerede i første afsnit gjorde hun sig upopulær hos de andre piger.

Det er dog ikke kun i Kanal 4-programmet, at Tessie har gjort sig upopulær.

I Facebook-gruppen ‘Stop Tessie Vitali / Skovly (svindler) fortæller flere kvinder, at de har sendt penge til Tessie via MobilePay, idet hun solgte forskellige varer, men kvinderne modtog aldrig varerne eller fik pengene tilbage.

Gruppen har over 2300 medlemmer.

Da Realityportalen.dk i sidste uge mødte Tessie til forpremieren på ‘Ex on the Beach’, fik hun mulighed for at forsvare sig, og hun slog fast, at hun bestemt ikke er en svindler.

Hun erkendte dog også, at det ikke kommer bag på hende, at Facebook-gruppen er blevet oprettet:

»Det er som om, jeg allerede har fans, før programmet overhovedet er startet. Så det giver mig mere opmærksomhed, og det er sgu cool. Jeg er slet ikke overrasket over, at den her gruppe er kommet, selvom det er fire år siden, for jeg tænkte nok, at nogen ville have ondt i røven og få gravet det frem, nu hvor jeg skulle på tv,« forklarede Tessie og uddybede:

»Det er rigtigt nok, at jeg har været i retten for et års tid siden omkring det hele, men jeg blev ikke dømt, da ingen af de seks personer, der havde meldt, dukkede op. Jeg startede for fire år siden med at sælge tingene, og så sluttede det for to-tre år siden. Så det er noget, jeg har lagt helt på hylden nu. Jeg fortryder dog ingenting, for jeg har ikke gjort noget forkert. Sagen er den, at der er seks personer ud af 500 personer, som jeg har solgt til, der siger, at de ikke har modtaget deres varer. Årsagen er, at jeg havde så mange kunder, der bestilte, og jeg skulle klare alting selv, så jeg kunne ikke holde helt styr på det.«

»Så det har slet ikke været min mening, at der skulle være nogen, jeg ikke sendte varerne til, men det er simpelthen bare gået skævt, og der er sket nogle fejl. Det er slet ikke noget, jeg har gjort bevidst, og derfor er jeg ikke en svindler. Jeg har aldrig prøvet at snyde nogen, sådan er jeg slet ikke som person. Der er bare sket et par fejl, desværre,« afsluttede hun.