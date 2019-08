Der er en god grund til, at Caroline havde håbet på at få en pige.

Til december bliver Caroline Godrim og Mathias Severinsen, som fandt kærligheden for rullende kameraer i første sæson af ‘Ex on the Beach’, forældre for første gang. Det afslørede de for en lille måned siden, hvor de dog ikke ville ud med kønnet på deres lille kærlighedsbaby.

Nu afslører Caroline dog på sin Instagram, at de venter en dreng.

»Vi blev selvfølgelig rigtig glade, og selvom jeg havde håbet på en pige, kan det ikke være anderledes nu, når man har vænnet sig til tanken,« fortæller Caroline til Realityportalen og uddyber, hvorfor hun havde håbet på en pige:

»Jeg har altid godt kunne tænke mig en lille mini me, en rigtig lille prinsesse. Men jeg er nu også glad for, at det er en dreng. Så længe vi får et sundt og raskt barn, så er det jo det vigtigste. Jeg tror, Mathias var lidt ligeglad, om det var en dreng eller pige, men han blev da ekstra glad for, at det er en dreng.«

Parret har vidst i noget tid, at de ventede sig en dreng, men de ville gerne holde nyheden lidt for sig selv.

Flere af følgerne havde dog luret dem – blandt andet på grund af den kønsneutrale babyindretning, man kan følge på Carolines Instagram-profil.

Artiklen blev bragt i samarbejde med Realityportalen.dk