På sit seneste billede på Instagram er Amanda Mogensen iklædt tørklæde, mens hun står foran en moske.

Det har væltet ind med likes og både enige og uenige kommentarer til det billede, som den 20-årige Amanda Mogensen, kendt fra sæson 2 af ‘Ex on the Beach’, senest har lagt op.

På billedet står hun foran en moske, og hendes hår er helt tildækket af et sort tørklæde. Herefter følger ordene:

'Inden du udtaler dig så læs mine ord her. Jeg er en 20 årig pige, som har været med i et reality program. Folk ved en del om mig, og kan lide mig for den jeg er. De kan lide mit indre, og de kan lide mit ydre. Men hvad sker der hvis jeg dækker mit lange hår til?'

Med billedet ønsker Amanda at sætte fokus på den indstilling, hun synes mange danskere har til kvinder, der bærer tørklæde samt den forskelsbehandling, som der ifølge realitystjernen ofte er på danskere og muslimer.

'Det gør ondt i mit hjerte, at kvinder med tørklæde bliver nedgjort især af danskere. Jeg elsker muslimerne, deres personligheder, deres sprog og deres bånd til hinanden,' siger Amanda til Realityportalen.

Har mistet mange følgere

I en efterfølgende insta story, fortæller Amanda, at hun er blevet beskyldt for at ville have opmærksomhed og flere følgere med sit opslag.

Men faktisk har den tidligere ‘Ex on the Beach’-deltager mistet omkring 200 følgere ved at dele billedet.

'Jeg er også blevet beskyldt for at være en landsforræder og medlem af LFT (Loyal to Familia, red.),' fortæller hun.

Amanda forklarer, at hun ønsker at udnytte, at hun med sin medvirken i ‘Ex onthe Beach’ er blevet et kendt ansigt og kan få sit budskab ud.

'Det var min egen ide at tage tørklæde på og stå foran moskeen, og det er jeg glad for, at jeg gjorde. Jeg ville aldrig få samme opmærksomhed, hvis jeg bare lagde et “normalt” billede op”,' siger hun.

Uperfekte billeder

Amanda Mogensen er allerede kendt for at poste billeder, som er ærlige og tiltrækker lidt ekstra opmærksomhed på de sociale medier.

Blandt andet postede hun i sensommeren en række billeder taget fra forskellige vinkler, hvor hun står i bikini på stranden.

'Ingen er perfekte, men alligevel er jeg lidt. Igennem årene er jeg begyndt at være skide ligeglad med hvad folk tror og syntes om mig, stod der under billedet.'

'Jeg kan godt lide, at man bare er sig selv, og hvis jeg kan være med til at bryde et tabu, er det er bare fint. Jeg kan godt lide tanken om, at jeg kan være med til at hjælpe andre til at tænke, at man skal være ligeglad med, hvad andre synes,' har Amanda tidligere udtalt til Ekstra Bladet.

Vis dette opslag på Instagram ||LÆS|| Inden du udtaler dig så læs mine ord her. Jeg er en 20 årig pige, som har været med i et reality program. Folk ved en del om mig, og kan lide mig for den jeg er. De kan lide mit indre, og de kan lide mit ydre. Men hvad sker der hvis jeg dækker mit lange hår til? Intet. Jeg er stadigvæk den samme Amanda. Jeg syntes, at vi mennesker i Danmark har en forkert indstilling til kvinder med tørklæde, danske piger som konverterer eller bare omgås med muslimer. Jeg forstår simpelthen ikke, hvorfor netop dét er sådan et kæmpe tale emne. På den ene side, må man gerne gå i mærkeligt moderne tøj men på den anden side, bliver kvinder med tørklæde ikke accepteret. Der skal være plads til alle, vi indånder den samme luft, bader i det samme hav og ser på de samme stjerner, - ment sådan at vi alle er mennesker. Dette er ikke for at gøre nogen til grin blot bare et håb om at bryde et tabu. Et opslag delt af Amanda Mogensen (@amanda0984) den 6. Nov, 2019 kl. 5.28 PST

Vis dette opslag på Instagram Ingen er perfekte, men alligevel er jeg lidt. Igennem årene er jeg begyndt at være skide ligeglad med hvad folk tror og syntes om mig. Så her har i lidt spas Et opslag delt af Amanda Mogensen (@amanda0984) den 31. Aug, 2019 kl. 3.20 PDT

Artiklen blev bragt i samarbejde med Realityportalen.dk