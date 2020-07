Sidsel ser et kæmpe problem i de beskeder, hun modtager dagligt. Nu råber hun op.

For Sidsel Borg begyndte dagen med, at hun modtog en besked med ordene 'Lad os lige kneppe'. Det er naturligvis ikke en ønskestart på dagen, og ifølge den tidligere 'Ex on the Beach'-deltager er det langtfra første gang, det sker. Så nu har hun virkelig fået nok.

Sidsel oplever desværre, at det altid er mænd, der er afsendere af beskeder, hvor i de på en meget direkte og nedladende måde fortæller hende, at de gerne vil i seng med hende.

»Jeg modtager beskederne dagligt. Både fra unge drenge, men også voksne mænd. Nogle gange fra gifte familiefædre. Og beskeden er stort set det samme. Der står 'Lad os kneppe', men det er bare skrevet på forskellige måder,« siger Sidsel til Realityportalen.

Det værste ved 'Ex on the Beach'

Efter Sidsel Borg har deltaget i 'Ex on the Beach' sæson 1 og 3, er hun ofte blevet spurgt om, hvad der har været det værste ved at være med i programmet. Men hun kan ikke engang nævne, at så mange mænd skriver beskeder til hende som noget, der hænger sammen med reality-programmet. Allerede inden sin medvirken modtog hun masser af den slags. Det hænger altså ikke sammen med, at hun er et kendt ansigt og tidligere reality-deltager.

»Der er masser af mine følgere, der har skrevet til mig, at de også modtager sådanne beskeder. Det er et generelt problem i vores samfund,« siger hun.

At der er et mønster i beskederne, og at det sker så mange gange, har fået hende til at rase ud i en story på Instagram, hvor hun kraftigt opfordrer til, at det skal stoppe, og at hun fra nu af vil udskamme de pågældende mænd offentligt, så alle i deres omgangskreds kan se, hvad de tillader sig at skrive, og forhåbentlig give dem en opsang.

»Jeg er simpelthen så træt af alle de idioter, der skriver alle de ting til mig. Der er fandeme gået noget galt i jeres opdragelse, siden I kan tillade jer at skrive sådan der til folk. Jeg kommer aldrig til at gå i seng med jer. Det her gør bare, at jeg får mindre og mindre lyst til at gå ud og date en fyr,« siger hun blandt andet i sin story.

Reality-baben får en dårlig følelse i kroppen, hver gang hun modtager de omtalte beskeder.

»Jeg får det så klamt! Jeg er træt af at leve i en verden, hvor mænd og drenge tror, at vi kvinder kun er til for deres nydelse. Nej! Det skal ændres på nu. Vi piger bliver nødt til at stå sammen og sige fra. Vi skal ikke finde os i det mere,« siger hun.

Artiklen er bragt i samarbejde med Realityportalen.