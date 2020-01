Amanda fra 'Ex on the Beach' svæver ind i 2020 på en lyserød sky.

For Amanda Mogensen, der er kendt fra anden sæson af ‘Ex on the Beach”, kunne det nye år ikke begynde meget bedre. Hun har nemlig fået en ny kæreste, og det var i selskab med ham, hun tilbragte nytårsaften.

'Jeg er lykkelig og smaskforelsket,' siger hun til Realityportalen. Den heldige mand hedder Nicklaes Johannes Olsen, og han valgte også at fortælle om sin nye kæreste på den sidste aften i 2019.

'Træder ind i et nyt år med hende her ved min side,' skriver han på sin Instagram-profil.

For 20-årige Amanda Mogensen har det ellers været lidt stille på kærlighedsfronten siden efteråret, hvor hun i kort tid var kærester med den 23-årige Mathias, der ikke er et kendt ansigt. Forholdet var dog slut efter mindre en to uger, og forinden det korte forhold, var reality-deltageren i et længere men også lettere kaotisk forhold med Mikkel Søndergaard, som også er kendt fra ‘Ex on the Beach’.

Men nu er hun altså igen blevet ramt af Amors pil, og det lyder til, at hverken Amanda eller Nicklaes kunne være mere tilfreds med den nye status i livet.

Artiklen er bragt i samarbejde med Realityportalen.dk

