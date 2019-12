Reality-baben kommer med en kærlig opsang til de folk, der har fordomme om reality-tv.

Caroline er nu et helt andet sted i livet, end hun var, da hun i 2018 var med i første sæson af ‘Ex on the Beach’. Dog oplever hun stadig, at mange har en holdning til og en fordom om, hvad en reality-stjerne er – og dermed hvordan hun er.

»Jeg synes, folk har travlt med at sætte én i bås. Der er ingen definition på, hvad en reality-deltager er. Selvfølgelig er der nogle ting, der gør sig gældende for de fleste – som for eksempel at feste meget,« siger Caroline Godrim til Realityportalen.

Sammen med Mathias Severingsen lever hun nu et andet og mere roligt liv i Herning som nybagte forældre til lille Oliver, og derfor synes hun ikke, at de længere passer ind i den bås, som de bliver sat i.

»Jeg synes da, jeg er blevet mere voksen nu,« siger hun.

Åben for mere tv

Caroline har ikke kontakt til de andre deltagere fra ‘Ex on the Beach’, men det er ikke, fordi de er forskellige steder i livet.

»De er super søde. Mange af dem fra min sæson fester stadig meget. Men grunden til, at vi ikke ses, er at der er så lang afstand imellem os. Så det er svært at finde tiden til at ses.«

Lige nu vil ‘Ex on the Beach’-baben nyde at være mor. Men måske vender hun tilbage til skærmen en dag.

»Hvis jeg skal lave tv igen, så skal det være noget, der giver mening for mig selv og for mine følgere,« siger hun.

Følg med på vores Facebookside og vores Instagram, så du hele tiden er opdateret med nyheder fra diverse reality-programmer og kendisser.

Artiklen er bragt i samarbejde med Realityportalen: