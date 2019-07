En velkendt reality-babe fortæller nu, hvordan hendes brystoperation er forløbet.

I starten af juli blev det afsløret, at der i nærmeste fremtid kommer endnu et program, hvor vi kan følge en reality-babe helt tæt under en brystoperation.

Denne gang omhandler programmet ‘Ex on the Beach’-baben Michelle Vind, men hvor ‘Fies bryster’, ‘Mit Paradiso Liv’-afsnittene ‘Cecilies brystdøm’ vol. 1 og 2, samt ‘Mig og mine nye bryster’ satte fokus på brystforstørrelse, er der denne gang tale om, at Michelle skal have taget sine gamle implantater ud, fordi de er lagt forkert ind og dermed giver hende voldsomme smerter.

Derudover er der også den forskel på Michelles program og de tre førnævnte, at Michelle har lavet en programaftale med klinikken Beauty trips, der arrangerer plastikoperationer i Tyrkiet, mens de andre var sponsoreret af det danske privathospital AK Nygart.

Programmet følger derfor også Michelles rejse til Tyrkiet, hvor hun skal opereres af Dr. Kamran Efendioglu.

Michelle kunne i går fortælle, at hun nu har været gennem operationen:

»Det gået over alt forventning, selv kirurgen var overrasket over, hvor godt det gik på grund af de mange komplikationer. Så jeg er fuldt ud tilfreds,« forklarer Michelle til Realityportalen.dk.

»Nu skal jeg bare slappe af og hele. Jeg er stadig i mange smerter efter operationen, da han har måttet prøve otte forskellige implantater af, så de har fået en del tæsk. Det har taget sammenlagt syv timer, så min krop er ret ramt. Men efter omstændighederne har jeg det rigtig godt,« fortsætter hun.

På Facebook takker Michelle kæresten Kasper for den store støtte under forløbet:

'Jeg kunne ikke ønske med en bedre støtte, bedre kæreste eller bedre kammerat end Kasper Madvig Klausen. Denne operation har været rigtig hård for mig, men du har været ved min side hele vejen og sat dine egne behov til side for mine,' lyder det i opslaget.

Se Michelles opslag på Facebook efter operationen herunder:

Artiklen blev bragt i samarbejde med Realityportalen.dk