I en ærlig video fortæller realitybaben nu, hvor mange hun har haft sex med - og hvorfor det er helt okay at afvise fyre, man selv har lagt op til.

På skærmen fik tv-seerne tidligere lov til at opleve Michelle Ulrichsen i ‘Ex on the Beach’. Deltagerne i Kanal 4-programmet giver den normalt gas med bude druk, fest og sex, og netop sidstnævnte er emnet i en video, som Michelle har lagt på YouTube og på sin blog.

»Nogle gange kan man føle, at man er nødt til at give en anden person det, fordi de forventer det. Jeg har tit oplevet, at man har haft de her forventninger til hinanden. Hvis du ses med en fyr, så er der ofte en forventninger om, at man skal have sex. Men selv om man måske har flirtet med personen og lagt op til, at det skal ske, så betyder det ikke, at man skal i seng med ham,« siger hun og fortsætter:

»Jeg er nok det, man kalder en narrefisse, og det er jeg, fordi jeg godt kan tro, at jeg har lyst til en fyr, indtil jeg er sammen med ham – og så kan jeg tænke: “nej, det skal ikke ske”. Og hvis jeg føler, at det ikke skal ske, så kommer det ikke til at ske, siger hun og slår fast, at hun er ligeglad med, om fyren så bliver sur og kalder hende narrefisse.«

Hun fortæller om en episode, hvor hun fik en fyr til at tage en togtur på to og en halv time hen til hende, hvor hun efterfølgende fandt ud af, at hun ikke ønskede at have sex med hende.

Da hun delte oplevelsen med sine venner, kunne de ikke forstå hende, og de følte, at de nok havde gjort det alligevel, hvis de havde stået i situationen.

»Du er aldrig tvunget til at give et andet menneske sex – uanset om det forventes af dig eller ej. Du kan ikke forvente noget af et andet menneske.«

Aldrig for sent

Michelle siger i videoen, at det aldrig er for sent at ombestemme sig. Det har hun selv gjort masser af gange.

»Men der er rigtig, rigtig mange fyre, hvor jeg har skiftet mening. Og så er det egentlig ligegyldigt, om man har kysset med dem, eller om de ikke nåede at kysse med dig, selv om de forventede, at de kunne. Det er ligegyldigt, om de har nået at få tøjet af eller kondom på, og det er faktisk ligegyldigt, om han allerede har fået lov til at trænge ind i dig. Det er stadig okay at skifte mening.«

»Jeg har gjort alle ting. Jeg har skiftet mening, før de har fået lov til at kysse mig; jeg har skiftet mening, når tøjet er blevet taget af; og jeg har skiftet mening, hvor de faktisk lige nåede at få lov et kort øjeblik, og så har jeg sagt: “Jeg kan ikke,” og så er jeg gået min vej. De har ikke taget det så pænt, men det er jeg ligeglad med. Det ødelægger en, hvis man har sex med nogen, hvor det måske ikke lige er det, du vil.«

‘Ex on the Beach’-deltageren siger i videoen, at hun blot har haft sex med 19 fyre i sit liv, og hun kan formentlig tælle antallet af gange med dem alle – undtagen én fyr, som hun var kærester med i to-tre måneder. Hun ved for eksempel, at hun har haft sex fem gange i år, og sidste gang var i februar.

