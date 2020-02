Da en af hendes følgere kaldte Eva Mendes 'gammel' på Instagram, kom Hollywood-stjernen med et svar, som ikke lagde skjul på, hvad hun tænkte om vurderingen.

Den 45-årige stjerne, der har cubanske rødder, lagde en video på det sociale medie, som fik en bruger til at kommentere på stjernens udseende.

En af følgerne skrev, at Mendes er kommet til at se gammel ud, men det lod stjernen ikke stå ubesvaret hen.

'Ja, du har ret. Og tak gud for, at jeg bliver ældre. Det betyder, at jeg stadig er her. Jeg bliver snart 46 år, og jeg er hver dag taknemmelig over, at jeg bliver ældre,' skriver Mendes som svar og fortsætter:

Vis dette opslag på Instagram ⁣Back to work. Design meeting. ⠀ My coworker getting her kicks and teasing me about my “cute” new hair. Thanks to @giannandreahair for making my mom life a helluva lot easier. ⠀ Saturday meeting aesthetic ...EM for @nyandcompany Reilly Blazer and Qiana Palazzo pant which I lorve so much. Avail online if you care. Thought I’d let you know since lots of you ask what I’m wearing. ⠀ Sending you all some extra love right now and always. Thank you for always sending me so much positivity and love through your comments. I read most of them when I can and it makes me so happy that there’s so much love around. I send it all right back. Ten fold. Et opslag delt af Eva Mendes (@evamendes) den 1. Feb, 2020 kl. 11.10 PST

'Var det meningen, at din kommentar skulle få mig til at få det dårligt med mig selv? Det gjorde den ikke.'

Mange brugere er efterfølgende gået i rette med personen, som kritiserede Mendes' udseende.

'Du er så smuk som altid, og du 'rocker' din nye frisure. Tak fordi du tager konfrontationen på en måde, som får os andre til at omfavne vores aldring og være taknemlig for at være i live,' lyder det i én kommentar ud af en række, som viser støtte til skuespillerinden.

Mendes gjorde desuden klart forleden, at udover hun har en stærk mening til at blive gjort til skamme over sin alder, så har hun også klare holdninger til sit arbejdsliv.

Ryan Gosling og Eva Mendes sammen i 2012. Foto: WARREN TODA Vis mere Ryan Gosling og Eva Mendes sammen i 2012. Foto: WARREN TODA

Nu hvor hun er mor til to piger, har hun valgt at være meget mere selektiv omkring, hvilke roller hun tager. Så det er ikke fordi, hun ikke vil arbejde, hun venter bare på noget, der er værd at lave, lyder det.

Eva Mendes har sine to døtre med skuespillerinde Ryan Gosling, som hun danner par med. Hun bruger desuden sin tid på sit eget tøjmærke, 'Eva,' nu hvor der ikke er mange roller, der passer hende.

Skuespillerinden fortalte desuden i 2018, at hun havde brug for at arbejde, men at hun var så vild med sine børn, at hun ikke ønskede at være væk fra dem.

I Danmark er skuespillerinden foruden sine mange roller i store Hollywood-produktioner kendt som ansigt i Cocio-reklamerne.