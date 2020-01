Den amerikanske skuespiller Eva Mendes har ikke optrådt i film eller serier siden 2014.

Nu fortæller hun i en kommentar på sin Instagram-profil, hvorfor hun er 'forsvundet' fra skærmen.

En fan spørger helt simpelt, hvornår man kommer til at se hende i en ny film. Det skriver Buzzfeed. Hertil lyder det ærlige svar:

'Når der er noget, som er værd at lave,' hvorefter Eva Mendes uddyber sin forklaring:

'Som mor er der mange roller, jeg ikke vil tage. Der er mange emner, som jeg ikke ønsker at være en del af, så det begrænser mine valg, og det har jeg det fint med. Jeg er nødt til at være en rollemodel for mine piger,' skriver hun.

45-årige Eva Mendes danner par med skuespiller Ryan Gosling, som hun har pigerne Amada og Esmeralda på tre år og fem år. Hun søsatte sit eget tøjbrand Eva by Eva Mendes via New York and Co. i 2013. Det arbejder hun stadig med.

Den måske forhenværende skuespiller har i 2018 fortalt, at hun havde brug for at arbejde, men at hun var så vild med sine børn, at hun ikke ønskede at være væk fra dem.

Eva Mendes er blandt andet kendt for sine optrædener i filmene 'Hitch' og '2 Fast 2 Furious' Derudover vil mange danskere formentlig huske hende for en tæt på legendarisk reklame for kakaomælken, Cocio, som huserede på dansk tv i starten af 10'erne.