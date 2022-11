Lyt til artiklen

Fans af det amerikanske skuespiller par Eva Mendes og Ryan Gosling har længe spekuleret i, om parret var gift.

Onsdag lagde Mendes et billede på sin Instagram – der fik rygterne til at svirre endnu mere – hvor hun havde fået tatoveret 'De Gosling' (det spanske udtryk for fru Gosling, red.) på armen.

Nu har den 48-årige skuespiller så langt om længe bekræftet rygterne.

Det skete fredag, da Eva Mendes gæstede Channel Nines program 'Today', skriver ELLE.

Ifølge bladet refererede hun meget afslappet til 'Crazy, Stupid, Love'-skuespilleren som 'min mand'.

»Alle her er så imødekommende, og min mand Ryan er her, og vi har en fantastisk tid,« sagde hun til værterne af programmet, skriver ELLE.

Eva Mendes og Ryan Gosling har været meget private om deres forhold.

Derfor afslørede Mendes også senere i et andet program, ifølge magasinet, at hun godt kunne lide den mystik om forholdet og de mange spekulationer, som fans har haft.

Hollywood-parret mødte hinanden under indspilningerne til filmen 'The Place Beyond the Pines' i 2011 og har sammen to døtre: Esmeralda på otte og Amada på seks.