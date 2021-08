Arkitekt og tv-vært Eva Harlou har fundet kærligheden på ny og er blevet kærester med tennisspilleren Kenneth Carlsen.

Det bekræfter hun nu over for B.T.

»Jeg kan godt bekræfte, at vi er kærester. Vi er meget glade for hinanden,« siger 44-årige Harlou.

Forholdet er ret nyt, og derfor er det først for nylig, at de er begyndt at dele de gode nyheder med venner og familie. Men det er som bekendt svært at skjule det, når man er forelsket.

48-årige Kenneth Carlsen har scoret tv-værten Eva Harlou. Foto: Marie Hald Vis mere 48-årige Kenneth Carlsen har scoret tv-værten Eva Harlou. Foto: Marie Hald

Eva Harlou fortæller, at de mødte hinanden til en fest i løbet af sommeren.

»Vi mødte hinanden til en fødselsdag, vi begge var inviteret til for ganske nylig,« siger hun.

Hun er endnu ikke klar til at fortælle mere om forholdet og holder kortene tæt til kroppen.

Men under den københavnske modeuge i begyndelsen af august talte Harlou næsten over sig, da B.T. spurgte hende, hvordan det gik med kærligheden.

»Jeg synes, det går godt,« sagde hun.

Okay, er der noget nyt at fortælle på et tidspunkt?

»Det kunne godt være, der var det på et tidspunkt. Det tager vi, når tiden er til det,« fortsatte hun.

Men der er altså en ny?

»Måske. Jeg har det godt i hvert fald,« sagde hun og smilede.

To uger senere var Eva Harlou så klar til at fortælle, hvem hendes hjerte var begyndt at banke for.

48-årige Kenneth Carlsen bekræfter også forholdet over for B.T.

»Jeg vil gerne sige, at jeg er meget, meget glad for Eva. Vi er sammen, og som hun også siger, så er det meget nyt, VI har det rigtig godt sammen. Jeg holder utrolig meget af hende,« siger han.

Carlsen fortæller også, at han inviterede hende på date på tennisbanen.

»Det havde hun jo ikke prøvet før, så det var utrolig sjovt og hyggeligt. Vi laver jo rigtig mange ting sammen og har brugt vores sommer sammen. Men det er jo helt nyt, så alt er jo i den glade start.«

Men slog du hende i tennis?

»Haha. Jeg prøvede at lære hende det. Jeg er jo også tennistræner i dag,« lyder det fra Carlsen.

Det var ugebladet Se og Hør, der var først med historien.

Til Elle Style Awards 2016 var Eva Harlou og Martin Jørgensen det hotteste par. Foto: Nils Meilvang Vis mere Til Elle Style Awards 2016 var Eva Harlou og Martin Jørgensen det hotteste par. Foto: Nils Meilvang

Eva Harlou dannede par med grevinde Alexandras eksmand Martin Jørgensen indtil 2019. Parret blev ofte set på den røde løber sammen, indtil det kom frem, at de var gået fra hinanden.

Eva Harlou var gift med musikeren Thomas Troelsen indtil 2015. De nåede at være gift i 7 år og fik to børn sammen, inden de blev skilt i 2015.

Eva Harlou og Thomas Troelsen tilbage i 2013. Foto: Katrine Emilie Andersen Vis mere Eva Harlou og Thomas Troelsen tilbage i 2013. Foto: Katrine Emilie Andersen

Kenneth Carlsen stoppede som professionel tennisspiller i 2007 og har siden arbejdet som ekspert og kommentator på tv.

I 2008 medvirkede han i 'Vild med dans' og var med i halvdelen af programmet.

Forleden delte Carlsen denne video på sin Instagram – og her stod det klart for de fleste, at et nyt par var født på den danske stjernehimmel.