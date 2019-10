Alexander Rybak vandt i 2009 Det Europæiske Melodi Grand Prix med sangen 'Fairytale', men efterfølgende har livet ikke ligefrem været et eventyr for ham.

Den 33-årige nordmand tog hele Europa med storm, da han hentede Eurovision-sejren hjem til Norge, men sidenhen har karrieren budt på andet end glamour og berømmelse.

Sangeren og violinisten har nemlig været syg. Mange gange endda. Og det er der en helt særlig grund til.

For Rybak har en overdreven angst for sygdomme.

Alexander Rybak vandt i 2009 Det Europæiske Melodi Grand Prix. Foto: ULRICH PERREY Vis mere Alexander Rybak vandt i 2009 Det Europæiske Melodi Grand Prix. Foto: ULRICH PERREY

»Jeg er hypokonder, eller kald det, hvad du vil,« siger han til TV 2 Norge i programmet 'God morgen Norge'.

Alexander Rybak har flere gange forklaret på de sociale medier, at han har døjet med sygdomme, men ikke præcis hvilke sygdomme.

Men nu åbner han op om det forløb, der har bekymret mange af hans følgere den seneste tid, selvom han tilbage i april meldte ud, at han var i bedring.

I et opslag på Instagram fortalte han dengang, at han for første gang i lang tid havde det rigtig godt.

Alexander Rybak ved Det Europæiske Melodi Grand Prix i 2018 i Lissabon, Portugal. Foto: PEDRO NUNES Vis mere Alexander Rybak ved Det Europæiske Melodi Grand Prix i 2018 i Lissabon, Portugal. Foto: PEDRO NUNES

'Efter mange uger i sengen med flere lægebesøg optrådte jeg for første gang igen. Jeg er så glad for, at det var i Slovakiet. Min bedste oplevelse i lang tid, og livet ser ud til omsider at blive bedre. Tak for al jeres støtte,' stod der i opslaget fra april.

I interviewet med TV 2 Norge fortæller han desuden, at selvom han er en introvert person, så føler han sig godt tilpas, mens han dog ikke kommer ind på, om han føler sig helt rask endnu.

»Jeg føler, at alle over 20 år har sit at slås med. Jeg synes ikke, det er værd at bruge spalteplads på,« siger han.

Alexander Rybak deltog også i Det Europæiske Melodi Grand Prix i 2018, hvor det blev til en 15. plads.