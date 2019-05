Høje hæle kan gøre nas i fødderne, men den australske Eurovision deltager Kate Miller-Heidke havde nok ikke regnet med, at de kunne føre til en dødelig infektion.

Det startede med et par ømme poter og en vabel og endte med en indlæggelse på hospitalet og specialfremstillede kondisko.

I et Facebook opslag fortæller den 37-årige singer-songwriter og skuespiller, hvordan det var lige før, hun ikke kunne repræsentere Australien til Eurovision i Tel Aviv i næste uge.

‘Jeg kom tilbage fra Europa med en meget alvorlig infektion, som kan føre til amputation eller endda død. Og så fra en vabel. Enhver, der har gået i dem, ved, at høje hæle kan dræbe - men jeg troede ikke det var bogstaveligt,’ skriver Kate Miller-Heidke i opslaget, som kan ses herunder.

Det viste sig, at infektionen var så alvorlig, at hun var bundet til hospitalssengen i næsten en uge, og kun måtte forlade den for at gå på toilettet.

Derfor var den første del af opholdet på hospitalet også præget af mange tårer, for efter måneder med hårdt arbejde og daglige forberedelser til Eurovision, var det hjerteskærende at se det hele falde fra hinanden.

Men så skete der noget, som ændrede det hele.

Midt i Netflix og tårer faldt der en pludselig ro over Kate Miller-Heidke. Hun opgav at prøve at kontrollere en situation, som ikke kunne kontrolleres, og trykkede i stedet på pauseknappen.

Den ro har hun taget med sig videre, efter hun er blevet udskrevet fra hospitalet, og får nu jævnligt besøg af den rolige stemme, som hvisker hende i øret, når hun eksempelvis tænker:

‘Hvorfor ikke kigge hurtigt på YouTube-kommentarerne under din sang?’ hvortil stemmen svarer ‘Uh, nej Kate. Bare lad være,' skriver sangeren, der optræder med nummeret Zero Gravity til Eurovision.

Nu er Kate Miller-Heidke igen på banen og klar til Eurovision i næste uge, og har fået ortopædiske sko på strenge ordrer fra lægen.

Hudinfektionen, som sendte hende på hospitalet, hedder cellulitis, og er den samme, som Hillary Swank fik, da hun trænede til filmen Million-Dollar Baby.